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К массовому пошиву защитных масок приступили во всех районах Туркестанской области

21 Марта 2020 15:00
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К массовому пошиву защитных масок приступили во всех районах Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области особое внимание уделяется полному охвату населения медицинскими масками. В связи с этим во всех районах приступили к массовому пошиву защитных масок. Таким образом в регионе планируется обеспечить растущий спрос населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

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К примеру, в Сайрамском районе ТОО «GOLDEN NOMAD» АЛТЫН АДАМ» получило крупный заказ на пошив различных видов медицинских масок. Здесь более 80 рабочих ежедневно шьют около 30 тыс. масок.


В ходе визита в район аким области Умирзак Шукеев ознакомился с работой данного товарищества. По словам рабочих, по мере необходимости они смогут увеличить объемы производства.


Кроме того, в регионе 65 швей, получивших финансовую помощь в рамках Госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек», приступили к пошиву медицинских масок в количестве 5500 штук в день.


Вместе с тем на сегодня в Сайрамском районе проводятся мероприятия по обеспечению медицинскими масками около 10 тыс. малообеспеченных граждан.


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Ключевые слова: Малый бизнес, Туркестанская область, Здравоохранение, Общество, Коронавирус,
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