К массовому пошиву защитных масок приступили во всех районах Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области особое внимание уделяется полному охвату населения медицинскими масками. В связи с этим во всех районах приступили к массовому пошиву защитных масок. Таким образом в регионе планируется обеспечить растущий спрос населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

К примеру, в Сайрамском районе ТОО «GOLDEN NOMAD» АЛТЫН АДАМ» получило крупный заказ на пошив различных видов медицинских масок. Здесь более 80 рабочих ежедневно шьют около 30 тыс. масок.

В ходе визита в район аким области Умирзак Шукеев ознакомился с работой данного товарищества. По словам рабочих, по мере необходимости они смогут увеличить объемы производства.

Кроме того, в регионе 65 швей, получивших финансовую помощь в рамках Госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек», приступили к пошиву медицинских масок в количестве 5500 штук в день.

Вместе с тем на сегодня в Сайрамском районе проводятся мероприятия по обеспечению медицинскими масками около 10 тыс. малообеспеченных граждан.