К массовому пошиву защитных масок приступили во всех районах Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области особое внимание уделяется полному охвату населения медицинскими масками. В связи с этим во всех районах приступили к массовому пошиву защитных масок. Таким образом в регионе планируется обеспечить растущий спрос населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.
К примеру, в Сайрамском районе ТОО «GOLDEN NOMAD» АЛТЫН АДАМ» получило крупный заказ на пошив различных видов медицинских масок. Здесь более 80 рабочих ежедневно шьют около 30 тыс. масок.
В ходе визита в район аким области Умирзак Шукеев ознакомился с работой данного товарищества. По словам рабочих, по мере необходимости они смогут увеличить объемы производства.
Кроме того, в регионе 65 швей, получивших финансовую помощь в рамках Госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек», приступили к пошиву медицинских масок в количестве 5500 штук в день.
Вместе с тем на сегодня в Сайрамском районе проводятся мероприятия по обеспечению медицинскими масками около 10 тыс. малообеспеченных граждан.
- В Нур-Султане работает оперативный штаб помощи предпринимателям
- Таксист за две тысячи тенге обещал перевезти людей через блокпост - полиция Алматы
- Казахстанские бизнесмены жертвуют средства для борьбы с коронавирусом
- 463 казахстанца вернулись на родину из ОАЭ – МИД РК
- Аскар Мамин провел телефонные разговоры с премьерами России, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана
- Алматы на карантине: преступность снижена на 25%, аварийность - на 70%
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана