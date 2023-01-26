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К конституционному производству приняты обращения граждан

26 Января 2023, 16:09
К конституционному производству приняты обращения граждан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня под председательством Эльвиры Азимовой состоялось заседание Конституционного Суда по принятию к конституционному производству обращений граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Конституционного Суда.

Так, на повестке Конституционного Суда рассмотрено три обращения граждан, касающиеся вопросов соответствия Конституции норм Налогового кодекса, Закона «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», а также положений Уголовно-процессуального кодекса.

В ходе обсуждения данных обращений единогласным голосованием судей Конституционного Суда было принято решение о принятии их к конституционному производству.

В соответствии с Конституционным законом «О Конституционном Суде Республики Казахстан» начата работа по подготовке материалов.

Ранее сообщалось, что пенсионные активы ЕНПФ планируют вложить в облигации АО «НУХ «Байтерек». Директор департамента монетарных операций Национального Банка РК Нуржан Турсунханов комментировал эти планы, уверяя, что инвестиции в АО «НУХ «Байтерек» являются надежными и будут ежегодно приносить инвестиционный доход вкладчикам ЕНПФ.


Фото: t.me/ConstitutionalCourt_KZ


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