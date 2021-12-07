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К какой отрасли экономики Казахстана повысился интерес инвесторов в период пандемии

7 Декабря 2021 16:59
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К какой отрасли экономики Казахстана повысился интерес инвесторов в период пандемии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Зарубежные инвесторы проявляют повышенный интерес к сельскохозяйственной отрасли Казахстана. Об этом заявил председатель правления АО НК «Казахинвест» Меиржан Юсупов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«К сельскому хозяйству мы видим повышенный интерес со стороны инвесторов и в нашем портфеле имеются сельскохозяйственные проекты. Это вполне естественно, так как Казахстан является одной из пяти стран с самым большим сельскохозяйственным потенциалом в мире. В связи с ситуацией с коронавирусом мы видим повышение интереса ко всему, что касается продовольственной безопасности, поэтому мы видим большой интерес к этой сфере», - сказал Меиржан Юсупов, выступая на круглом столе по глобальным инвестициям «Kazakhstan Global Investment Roundtable».

Ранее сообщалось, что в столице стартовал четвертый ежегодный круглый стол по глобальным инвестициям «Kazakhstan Global Investment Roundtable».

«Я рад присутствовать на казахстанском круглом столе по инвестициям. Хотел бы выразить глубокую признательность за вашу последовательную поддержку нашего взаимного роста и развития. Сегодня здесь присутствуют представители государственных органов, а также представители бизнеса, чтобы помочь развиваться нашей экономике и открыть для себя новые возможности, учитывая изменения глобального масштаба. В этом году Казахстан с гордостью отмечает 30-летие своей Независимости. За последние три десятилетия мы достигли большого экономического успеха. Мы являемся самой большой экономикой Центральной Азии с ВВП почти 170 млрд долларов США», - сказал заместитель Премьер-Министра РК-министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди в своем приветственном слове.


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#Инвестпроекты   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Серик Сабеков

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