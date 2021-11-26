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    14:12, 26 Ноябрь 2021 | GMT +6

    К газу подключили часть столичных жилых массивов «Агрогородок» и «Юго-Восток»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичным акиматом совместно с АО «КазТрансГаз Аймак» к газу подключена оставшаяся часть жилых массивов «Агрогородок» и «Юго-Восток правая сторона». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    В Нур-Султане также продолжаются пуско-наладочные работы для запуска газа в микрорайонах «Казахауыл», «Акбидай», а также в старой части города в районе улицы Потанина.

    На сегодня к газу в Нур-Султане подключены жилые массивы «Коктал-1», «Коктал-2», «Железнодорожный», «Промышленный», «Агрогородок», «Юго-Восток», а также две теплоэлектроцентрали ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Проложено 650 км внутриквартальных сетей газоснабжения.

    Таким образом, сейчас доступ к подключению к газу имеют 11 тысяч домов столицы. Потребителям, у которых готовы внутренние сети газоснабжения, необходимо обращаться с заявкой в АО «КазТрансГаз Аймак».
    До конца года подача газа будет обеспечена в жилые массивы «Куйгенжар», «Мичурино», «Интернациональный».

    Напомним, газификация - масштабный проект Елбасы, который позволяет, как повысить качество жизни горожан, так и значительно улучшить экологию города. Вопросы газификации города находятся на контроле Главы государства.


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