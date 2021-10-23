К газу активно подключаются жители столичного жилого массива «Юго-Восток»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С середины октября дома одного из самых крупных жилых массивов столицы – «Юго-Востока» - начали подключать к газу. Жители с радостью восприняли эту новость и отметили важность масштабного проекта газификации города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Частный сектор «Юго-Востока» является одним из основных источников смога в столице. Его газификация позволит улучшить экологическую ситуацию в этом районе.

«Вот мы и дождались, теперь у нас есть газ. Мы не приобретаем баллоны, дом напрямую подключен к газу, это безопасно. Когда мы топим печь, то даже выгребая золу, дышим угарным газом. И делать это приходится несколько раз в день. Конечно, это большая нагрузка, поскольку ещё и дрова заготавливаем. А главная ценность для нас - это здоровье. Для своего же блага и здоровья мы были готовы к этому подключению к газу», - отметила житель жилого массива «Юго-Восток» Айтжан Естаева.

С каждым днем заявок на подключение к газу от жителей жилого массива становится все больше.

«Таким образом, на сегодня обеспечена подача газа в следующих районах: в ж/м «Промышленный» (полностью улицы южнее пр. Кошкарбаева); в границах улиц пр. Момышұлы - пр. Абылайхана - пр. Қошқарбаева - ул. Қордай; пр. Құдайбердіұлы - ул. Бурабай – пр. Абылайхана - ул. Мұстафина; ул. Қобыланды батыра - ул. Лепсі - пр. Құдайбердіұлы - ул. Бурабай», - говорится в сообщении.

Для подачи заявки на подключение дома к газу жителям, которые проживают в данных районах, необходимо обратиться в АО «КазТрансГаз Аймак» по адресу: проспект Республики, дом 24. За подробной информацией можно обратиться по телефонам +7(7172)55-89-75, вн.1530, 1527, 1534.

«По оставшейся части жилого массива «Юго-Восток» ведутся пуско-наладочные работы, запуск газа будет выполнен поэтапно в течение месяца. По микрорайону «Казахаул» (Караоткел) ведутся строительно-монтажные работы», - говорится в сообщении.

В Нур-Султане продолжаются масштабные работы по газификации города. За два года в столице построено более 645 км внутриквартальных сетей газоснабжения. Доступ подключиться к газу уже получили жители жилых массивов Коктал-1, Коктал-2, Железнодорожный, часть Агрогородка и Юго-Востока.

Этой осенью возможность подключиться к газу получат жители ЖМ Промышленный, Агрогородок и Юго-Восток (части, которые не были подключены). Также АО «КазТрансГаз Аймак» ведет строительство сетей газоснабжения в ЖМ Куйгенжар, Мичурино, Интернациональный.

Газификация - масштабный проект Елбасы. Проект позволяет, как повысить качество жизни горожан, так и значительно улучшить экологию города.

Вопросы газификации города находятся на контроле у Главы государства.