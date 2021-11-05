К февралю 2022 года от COVID-19 в Европе может скончаться до полумиллиона человек

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Согласно заявлению Всемирной организации здравоохранения, каждая страна Европы и Центральной Азии сталкивается с реальной угрозой возрождения COVID-19 или уже борется с ней, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Текущие темпы передачи вируса в 53 странах Европейского региона (включая Центральную Азию) вызывают серьезную озабоченность», - сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ д-р Ханс Клюге.

«Случаи COVID-19 снова приближаются к рекордным уровням - более распространенный вариант «Дельта» продолжает доминировать в передаче опасного вируса в Европе и Центральной Азии», - сообщил представитель ВОЗ.

Организация представила тревожные данные. Так, на прошлой неделе, когда было зарегистрировано почти 1,8 млн новых случаев и 24 тысячи новых случаев смерти, в Европе и Центральной Азии наблюдалось увеличение заражаемости на 6% и 12%, соответственно, по сравнению с предыдущей неделей.

За последние четыре недели в Европе число новых случаев COVID-19 увеличилось более чем на 55%.

На регион Европы и Центральной Азии приходилось 59% всех случаев в мире и 48% зарегистрированных случаев смерти. В целом в Европейском регионе сейчас зарегистрировано больше случаев - 78 миллионов, чем в Юго-Восточной Азии, Восточном Средиземноморье, Западной части Тихого океана и Африке вместе взятых.

«Мы снова в эпицентре», - резюмировал д-р Х.Клюге. Хотя эта тенденция растет во всех возрастных группах, 75% смертельных случаев приходится на людей в возрасте 65 лет и старше.

Согласно прогнозам ВОЗ, к первому февраля следующего года в Европейском регионе может погибнуть еще полмиллиона человек от COVID-19. Большинство стран региона в какой-то момент в течение того же периода столкнутся с нагрузкой на больничные койки.

Медицинский специалист назвал две основные причины увеличения случаев COVID-19. Во-первых, недостаточный охват вакцинацией и, во-вторых, ослабление мер общественного здравоохранения и социальных мер, таких как ношение масок, мытье рук и сохранение социальной дистанции.

«Мы должны сделать все, в том числе ускорить вакцинацию и принять меры защиты» - призвал Х. Клюге.

В ВОЗ отметили, что если в Европе и Центральной Азии будет обеспечено 95% всеобщее использование масок, то можно будет спасти до 188 тысяч жизней из полумиллиона жизней, которые могут быть потеряны до февраля 2022 года.

«Профилактические меры, применяемые правильно и последовательно, позволят нам жить дальше, а не наоборот», - сказал д-р Клюге.

«Профилактические меры не лишают людей свободы, они ее обеспечивают. Другими словами, лучший способ избежать локдаунов, что является крайней мерой, - это применять санитарные меры и поддерживать низкий уровень передачи COVID-19», считают в ВОЗ.

«Вакцины - наш самый мощный актив, если они используются вместе с другими инструментами» - добавил Х.Клюге.