К чему приведут климатические изменения в Казахстане, рассказали экологи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор Ассоциации «ECOJER» Рустем Кабжанов рассказал об ожидаемых климатических изменениях в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу организации.

«По оценкам экспертов, последствиями климатических изменений в Казахстане станут увеличение пустынных земель, сокращение биологического разнообразия и другие негативные последствия, которые скажутся на социально-экономическом развитии», - сказал Рустем Кабжанов на Форуме социальных проектов в Нур-Султане.

Он напомнил, что в 2016 году Казахстан ратифицировал Парижское соглашение, приняв безусловные обязательства сократить выбросы парниковых газов к 2030 году на 15% (от уровня 1990 года).

«Основная доля выбросов парниковых газов приходится на энергетическую промышленность. Это более 40% от всех выбросов, так как для производства тепло- и электроэнергии в основном используется твердое топливо. В последние годы активно развиваются возобновляемые источники энергии. Однако доля снижения парниковых газов по отношению к 1990 году все еще несущественная. С 2013 по 2018 годы выбросы и вовсе увеличились на 27,8%», - заявил генеральный директор «ECOJER».

Многие развитые страны уже разработали национальные стратегии низкоуглеродного развития, подчеркнул спикер. В Казахстане также создана рабочая группа по разработке соответствующей Концепции до 2050 года. Планируется, что документ будет включать меры по «зеленому росту» и глубокой декарбонизации национальной экономики.

Вместе с тем, в Казахстане уже реализованы десятки проектов по «зеленой энергетике». В настоящее время в республике действуют 116 объектов ВИЭ установленной мощностью 1685 МВт. По итогам 2020-го года выработка «зелёной» энергии составила 3,24 млрд кВт.ч, или 3% от общего объёма производства электроэнергии.

«Несмотря на то, что целевой индикатор 2020 года Концепции по переходу к зеленой экономике достигнут, доля вклада ВИЭ по снижению парниковых газов еще неощутима», - заключил Р. Кабжанов.