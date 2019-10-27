К 55-летию Ордабасинского района 20 семей получили ключи от новых квартир

ОРДАБАСИНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - К 55-летию Ордабасинского района 20 семей получили ключи от новых квартир, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс – службу акима Туркестанской области.

На торжественном праздновании 55-летия Ордабасинского района Туркестанской области приняли участие заместитель Премьер –Министра РК Бердибек Сапарбаев и аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.





Праздничное мероприятие состоялось на центральном стадионе имени Кажымукана, расположенного в районном центре Темирлан. Здесь звучали слова поздравления и пожелания жителям района от имени высоких гостей.

На праздничном торжестве «Сила духа казахского народа – Ордабасы» организованы различные программы. Гостям были представлены выставки сельскохозяйственной продукции в номинации «Золотая осень», мастеров прикладного искусства и народные изделия представителей различных народностей. А акыны – импровизаторы состязались в айтысах. Богатой своей историей и интересными рассказами земле Ордабасы посвятили научно – познавательную конференцию. Так же гости могли лицезреть национальные спортивные игры.

















10 известным жителям Ордабасинского района аким Туркестанской области Умирзак Шукеев вручил нагрудные знаки «За вклад в развитие района».





Наряду с этим, в честь юбилейной даты были вручены ключи от новых квартир в многоэтажных домах районного центра Темирлан 20 многодетным и нуждающимся семьям. Праздник украсили и выступления звезд казахстанской эстрады.

Еще в 1726 году в глубине горы Ордабасы была установлена Орда, именно здесь собрались знатные представители трех казахских жузов.

Это историческое событие, когда сплотился народ Алаша для борьбы с джунгарским нашествием. Именно с этих самых пор эта земля считается священной. Сегодня в районе проживает 120 тысяч населения.











