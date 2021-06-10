К 30-летию Независимости в Мангистауской области введут в эксплуатацию 27 объектов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области к 30-летию Независимости страны будут введены в эксплуатацию 27 объектов. Об этом сообщил глава региона Серикбай Трумов на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что в области стартовал проект «Ел игілігі үшін!».

«Проект разработан для системной реализации социально значимых для жителей региона проектов и мероприятий. 2021 год для мангистаусцев начался с больших изменений. В селах, даже самых отдаленных друг за другом открываются спортивные комплексы, строятся парки, запускаются фонтаны. В Актау началось долгожданное строительство парка Первого Президента», - сказал Серикбай Трумов.

На фасадах многоэтажных домов города Актау появляются муралы - настоящие шедевры с изображением великих людей - достояния и гордости страны. Цель акции - оставить в памяти через яркий образ у нового поколения важные достижения этих личностей и их вклад в становление страны.

«В рамках празднования 30-летия Независимости на высоком уровне в региональный план мероприятий включены 153 важных пункта. Намечено открытие 27 производственных и социально-культурных объектов, а также проведение 126 мероприятий различного уровня и формата», - сообщил аким.