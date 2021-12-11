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К 30-летию Независимости Нурлан Нигматулин вручил госнаграды жителям Актюбинской области

11 Декабря 2021 13:50
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К 30-летию Независимости Нурлан Нигматулин вручил госнаграды жителям Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 30-летие Независимости Казахстана – это важный рубеж в истории страны, который позволяет уверенно смотреть в будущее, подчеркнул председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, поздравляя жителей Актюбинской области с юбилейной датой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

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Торжественная церемония вручения государственных наград жителям Актюбинской области состоялась сегодня в Актобе. По поручению Президента Казахстана государственные награды актюбинцам вручил спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.

«30-летие Независимости Казахстана – это важный рубеж в истории нашей страны, который позволяет не только оценить пройденный путь, но и позволяет уверенно смотреть в будущее. Наша уверенность основана на единстве и сплоченности всего народа Казахстана, объединенного общей целью – войти в число 30-ти наиболее развитых стран мира. Эту цель определил нам Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев. И сегодня Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, продолжая этот курс, реализует масштабные реформы для дальнейшего развития Казахстана на новом историческом этапе», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Как отметил спикер Мажилиса, в Актюбинской области за годы Независимости реализованы десятки значимых проектов, регион входит в пятерку лидеров страны по привлечению инвестиций в экономику. Активно внедряются «зеленые» технологии. Мегатрасса «Западная Европа – Западный Китай» дала большой импульс для социально-экономического развития области. Ежегодно в аграрной сфере открывается порядка 1000 новых хозяйств. Регион вышел в лидеры по обновлению сельхозтехники.

За значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны и области актюбинцы удостоены высоких государственных наград.

Орденом «Барыс» II степени награжден известный казахстанский учёный-философ, профессор Актюбинского регионального государственного университета им. К.Жубанова Амангельды Айталы, орденом «Парасат» - председатель Общественного совета области Марат Койлыбаев. Кавалерами ордена «Құрмет» стали ветеран труда Бекарыстан Мырзабай, преподаватель Халел Кусаинов, а ордена «Еңбеқ Даңқы» III степени – железнодорожник Канторе Ауаш, кузнец Байгали Матагулов, крановщица Актюбинского завода ферросплавов Галина Утешова.

Среди награжденных медалью «Ерен еңбегі үшін» врачи Куанышкул Дуйсембекова, Нурлан Каукаков и Амет Набиев, журналисты Елена Акчурина и Баянды Сарсембина, главный дирижер областной филармонии Мадина Кабижанова-Бисенгалиева. Медаль «Шапағат» вручена медсестрам Гулбаде Бимановой и Ольге Кефер.

Среди награжденных Почетной грамотой Республики Казахстан – учителя Бактыгул Койшыгулова и Жанна Хабибуллина, а также Казахский камерный хор Актюбинской областной филармонии.



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#Актюбинская область   #Мажилис   #30 лет Независимости   #Нурлан Нигматулин  
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