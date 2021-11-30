К 30-летию Независимости международную конференцию провела столичная АНК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном Доме дружбы городская Ассамблея народа Казахстана провела международную конференцию «30 лет Независимости: мир, согласие, нация единого будущего». Ее участники обсудили итоги проделанной работы за эти годы, задачи и цели на предстоящий период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

В работе международной конференции в офлайн и онлайн режиме приняли участие представители Администрации Президента Республики Казахстан, депутаты Мажилиса Парламента страны, представители посольств, члены Ассамблеи народа Казахстана, общественные и государственные деятели, руководители этнокультурных объединений столицы.

Открывая заседание, заместитель акима города Нур-Султан Асхат Оралов поприветствовал участников и подчеркнул важную роль Ассамблеи народа Казахстана в обеспечении миролюбивой политики страны.

«В этом году Казахстан отмечает 30-летие своей Независимости. Нашему государству предстояла ответственная работа по формированию своей как внешней, так и внутренней политики, экономики. Все это осуществилось за 30 лет и достигло признания мировой общественности. Одним из столпов казахстанской Независимости стал институт Ассамблеи народа Казахстана. На днях в ходе расширенного заседания политического совета партии Nur Otan Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев особо отметил: «единство и согласие – незыблемая основа нашей государственности». По прошествии 30 лет мы видим реальные плоды проводившейся взвешенной политики по сохранению и укреплению межэтнического согласия, обеспечению единства народа», - отметил Асхат Оралов.

В свою очередь первый заместитель председателя – заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов подчеркнул символичность проведения конференции в преддверии Дня Первого Президента РК и Дня Независимости, отметив, что в год 30-летия государственного суверенитета эти даты обретают особое значение и глубокий исторический смысл.

«Конференция во многом является этапным моментом осмысления нашей государственной политики единства, мира и согласия, призванная подвести итоги и обобщить опыт проделанной работы за 30 лет Независимости, обозначить приоритетные задачи политики в том числе столицы. Межэтнические отношения все больше проявляют себя как важнейший фактор экономической, социальной и политической стабильности в обществе, и наоборот, реальная политика четко показала, что межэтнические отношения – это не только этнокультурные и языковые аспекты, они имеют экономическое, социальное, политическое и международное явление. Именно такая модель сформировалась за 30 лет Независимости, получила международное признание и именуется моделью Нурсултана Назарбаева. В центре этой модели Ассамблея народа Казахстана, которая выполнила свою изначально историческую задачу – сплотила все этносы вокруг казахстанского народа. 30 лет Независимости мы встречаем с весомыми результатами в сфере единства и согласия. В нашей стране нет национальных меньшинств, все этносы, все граждане равны как в правах, так и ответственности. Каждый этнос у нас неотъемлемая часть народа Казахстана. За годы независимости ни один этнос не выбрал стратегию обособления, и главной чертой нашей модели стало создание действенных механизмов диалога и доверия», - подчеркнул Марат Азильханов.

По его словам, год 30-летия Независимости стал годом больших изменений в работе Ассамблеи народа Казахстана.

«Первый Президент Казахстана-Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев стал почетным председателем Ассамблеи, передав право возглавлять ее Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. Наступило время для нового этапа в развитии межэтнических отношений в Казахстане. Об этом четко сказали Елбасы и Глава государства на сессии АНК в апреле текущего года. Заявлен запрос на новую политику, направленную на эффективную реализацию интеграционного потенциала нашей молодежи. Обозначена необходимость трансформации этнического и культурного многообразия народа Казахстана в конкурентное преимущество и инструмент укрепления Независимости», - добавил М.Азильханов.

Участники конференции обсудили значимость 30-летнего юбилея Независимости, перспективы и направления развития казахстанского общества, общие консолидирующие ценности и идеи, объединяющие народ Казахстана и укрепляющие его единство. Присутствующие особо подчеркнули роль Первого Президента Казахстана-Елбасы Нурсултана Назарбаева в становлении и развитии независимого Казахстана, в том числе как основателя казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия.

Работа конференции продолжилась благотворительным мероприятием: от имени столичных этнокультурных объединений 55 нуждающимся семьям города Нур-Султан вручили продуктовые наборы.



