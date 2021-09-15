К 25 сентября планируют завершить уборку урожая в Зерендинском районе

ЗЕРЕНДА. КАЗИНФОРМ – К 25 сентября планируют завершить уборку урожая аграрии ЗКК ТОО «Викторовское» Зерендинского района Акмолинской области. Несмотря на засушливое лето, работники сельского хозяйства приложили все усилия и смогли вырастить достойный урожай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Агроном ЗКК ТОО «Викторовское» Умиржан Кожахметов отдал полеводству 30 лет, но впервые, по словам мужчины, столкнулся с такой сложной погодной ситуацией.

«Такого сложного года для сельского хозяйства еще не было. Весной были трудности с посевной, всходы только пошли, но не было дождей, земля быстро высыхала, и влага не успевала пройти в почву. Лето тоже было засушливым, забот добавил и карантин. Тем не менее, я считаю, мы приложили все усилия, и урожай получили нормальным для этого года», - делится У. Кожахметов.

Общая площадь засеянных земель ТОО - 17 829 га, из них яровой сев – 15050 га. Из этого объема 8736 га отдано пшенице, 2533 га – ячменю, 190 га - овсу, 1544 га - чечевице, две тысячи га – льну. 2322 га находятся под паром. Пока заготовлена 3121 тонна семян.

«На сегодня убрано 10100 га – это 65%. Урожайность пшеницы составляет 15 центнеров с га. Это неплохой результат. В общем, все идёт в штатном режиме, подкачали только погодные условия», – поделился агроном.

У. Кожахметов отметил также, что уборка ведется круглосуточно, комбайны работают в две смены. При этом в работе принимают участие около 50 человек, 10 зерноуборочных комбайнов, 8 грузовых автомобилей и 3 трактора.

«K 23-25 сентябрю планируем завершить уборку урожая, если погода позволит», - добавляет напоследок У. Кожахметов.