К 24 годам лишения свободы приговорили педофила из Каражала

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - К 24 годам лишения свободы приговорили 55-летнего жителя города Каражала, которого признали виновным в похищении малолетней девочки и попытке ее изнасилования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Похищение и попытка изнасилования малолетнего ребенка вызвала общественный резонанс. Это произошло в городе Каражале. Насильник осужден к 24 годам лишения свободы. По итогам девяти месяцев этого года наблюдается снижение показателя преступлений в отношении несовершеннолетних на 6,3%. Ювенальной полицией проводится систематическая работа с трудными подростками и неблагополучными семьями», - сообщил начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин во время отчетной онлайн-встречи с населением.

Как сообщил председатель Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области Бекзат Шалгимбаев, обвиняемому вынесли приговор по двум статьям УК РК.

«Обвиняемому был вынесен приговор по двум статьям: это 125 УК РК «Похищение человека» и 124 УК РК «Совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетней (малолетнего)». В совокупности срок лишения свободы составил 24 года. Наказание подсудимый будет отбывать в колонии особо строгого режима. По вышеуказанной статье условно-досрочное освобождение не предусмотрено», - дополнил Бекзат Шалгимбаев.

Напомним, похищение малолетней девочки произошло в апреле этого года в Каражале. В полицию обратились родители девочки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий ребенок был найден в заброшенном доме с 55-летним мужчиной. В отношении него было возбуждено уголовное дело.