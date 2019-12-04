К 2050 году почти четверть населения Казахстана будет проживать в Алматинской агломерации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На сайте электронного правительства опубликован новый проект «Межрегиональной схемы территориального развития Алматинской агломерации», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В документе дается понятие Алматинской агломерации, которая состоит из частей пяти административных районов Алматинской области: Енбекшиказахского, Жамбылского, Илийского, Карасайского, Талгарского и части территории Капшагайской городской администрации. Все эти территории сосредоточены вокруг центра (ядро) агломерации – города Алматы и входят в зону Алматинской агломерации.

В целом, на территории Алматинской агломерации расположены 5 городов и 183 сельских населенных пунктов 5 районов. Территории Карасайского и Талгарского районов вошли полностью в состав агломерации.

К 2025 году всего по Алматинской агломерации в зоне перспективного развития агломерационных связей ожидается рост численности населения до 3 млн 234 тысяч человек. Таким образом, к 2025 году в городской местности будет проживать 2 млн 339 тысяч человек, в сельской местности – 894,7 тысяч человек.

К 2035 году численность населения Алматинской агломерации увеличится по сравнению с исходным годом на 35,6% или на 991,7 тысяч человек и составит 3 млн 775 тысяч человек.

К прогнозному сроку проектирования (2050 год) в Алматинской агломерации будут проживать 4 млн 530 тысяч человек или 24,5% населения страны. При этом в городской местности будут проживать 3 млн 351 тысяч человек, а в сельской местности – 1 млн 178 тысяч человек.

К 2050 году уровень урбанизации в Алматинской агломерации составит 74%. При этом доля сельских жителей к 2050 году составит 26%.

В зону интенсивных агломерационных процессов Алматинской агломерации вошли 148 населенных пунктов, в зону активных - 31, а в зону слабых агломерационных процессов - 10.

«Увеличение численности населения Алматинской агломерации связано с естественным и миграционным приростом. При условии продолжения увеличения миграционных потоков и естественного прироста населения город Алматы останется в числе лидеров по темпам роста численности населения», - говорится в документе.

Приток населения из других регионов страны носит бессистемный характер без учета возможностей существующей социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, экологического состояния территории и рынка труда. В этой связи ключевыми проблемными вопросами города Алматы в настоящее время являются его перенаселенность и физическая загруженность.

Для регулирования территориального роста города Алматы и сдерживания миграционных потоков населения в пределах пригородной зоны вдоль основных планировочных осей предлагается:

1) в северном направлении: создание города-контрмагнита на базе города Капшагай и его территориальных ресурсов, способных «оттянуть» значительную часть населения, потенциально ориентированного на город Алматы.

Развитие Алматинской агломерации в данном направлении также обосновано следующими обстоятельствами: снижением сейсмоопасности по мере продвижения на север (в районе города Капшагай сейсмоопасность территории на 2 балла ниже, чем в городе Алматы), улучшением проветриваемости территории по мере удаления от гор, запасами водных ресурсов (поверхностных, подземных), отсутствием ценных сельскохозяйственных и заповедных территорий в районах, прилегающих к Капшагайскому водохранилищу, улучшением условий для организации водного отдыха населения.

Как указано в документе, реализацию проектов строительства четырех городов-спутников G-4 City следует осуществлять на основе итерационного подхода. На первом этапе рекомендуется строительство города GateCity с учетом вложенных в инфраструктуру средств. При условии реализации проекта численность населения города GateCity к 2035 году составит 60 тысяч человек.

«К 2050 году необходимо рассмотреть целесообразность строительства остальных городов-спутников на базе сформировавшихся поселений в зависимости от сложившейся социально-экономической и экологической ситуации в регионе», - говорится в документе.

2) в южном направлении: ограничение всех видов строительства за исключением рекреационных назначений;

3) в восточном и западном направлениях: формирование контрмагнита города Алматы на западе на базе села Узынагаш (развитие транспортно-логистических функций и переработки сельскохозяйственной продукции);

На востоке – на базе села Шелек (центр переработки сельскохозяйственной продукции, транспортный узел), находящегося в зоне влияния агломерации. Кроме того, учитывая модернизацию общей транспортной системы агломерации, использование скоростных транспортных средств и изменение перспективных норм доступности объектов обслуживания, село Шелек может стать потенциальным городом-контрмагнитом; развитие городов-спутников/центров внутренней миграции населения Каскелен, Талгар, села Отеген батыр (транспортно-логистические функции и переработка сельскохозяйственной продукции), села Жетыген (транспортно–логистического центра) и городов Тургень и Есик (центры рекреации, туризма и переработки сельскохозяйственной продукции).

Предлагаемые меры будут способствовать регулированию миграционного наплыва в город-ядро. Города-контрмагниты будут оттягивать на себя миграционные потоки населения, указано в проекте.

Обсуждение документа продолжится до 13 декабря.