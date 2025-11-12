К 2028 году в Карагандинской области будут выпускать 5 млн тонн стали и 9 млн тонн угля

По словам акима, сейчас в регионе планируют придать новый импульс для горнодобывающей и металлургической отрасли

— Qarmet проводит модернизацию производства на 1,6 трлн тенге до 2028 года. В угольном департаменте введено 8 новых лав. Это увеличило на 15% добычу угля и составило 6,2 млн тонн, — сообщает аким региона.

Также в металлургическом комбинате приняли программу «5-9-5», согласно которой вырастет объем производства и начали внедрять цифровые технологии.

— К 2028 году планируется выпускать 5 миллионов тонн стали, добывать 9 миллионов тонн угля и 5 миллионов тонн железорудного концентрата. Стальной департамент увеличил выпуск стали до 3 миллионов тонн. Также все три доменные печи переведены на природный газ, что исключило использование более 250 тонн мазута в сутки, работа по газификации будет продолжена, — отметил Булекбаев.

Также, по словам главы региона, в специальной экономической зоне «Сарыарка» работают 23 завода, где выпускают шаровые краны, запорные арматуры геомембрана, теплозированные и полипропиленовые трубы, огнеупорные, латунные и резино-технические изделия ферросилиции.

— В перспективе выпуск алюминиевых радиаторов, производство готовых металлических изделий ферросиликоалюминия и другое. Работаем над созданием малых промышленных зон в Караганде и Саране. Объем инвестиций в экономику составил 932 миллиарда тенге с ростом на 4,1%. План на этот год достичь 1,5 триллиона тенге, — заключил аким.

Ранее в акимате региона сообщили, что в Карагандинской области в ближайшие годы реализуют 120 инвестиционных проектов, из них 29 — в 2025 году.



