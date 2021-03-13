К 2026 году Туркестанскую область планируют обеспечить водой и газом на 100%

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области в 2020 году чистой питьевой водой обеспечены 19 населенных пунктов, обновлены ветхие водопроводы 5 населенных пунктов. К 2026 году населенные пункты области будут обеспечены питьевой водой и природным газом на 100%. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бакытжан Полатбеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

«На строительство 62 объектов по водоснабжению и водоотведению в 2021 году из бюджета предусмотрено 14 млрд тенге. Из них 37 объектов введены в эксплуатацию в текущем году, остальные 25-переходящие на следующий год. В результате 20 населенных пунктов будут обеспечены питьевой водой, а 12 селах обновлена система водоснабжения. К 2025 году в рамках государственной программы «Нұрлы жер» планируется полностью обеспечить регион питьевой водой», – сказал Б. Ануарбекулы.

Также в этом году на обеспечение населения области голубым топливом предусмотрено 14,1 млрд тенге. В результате количество населенных пунктов, в которых был проведен природный газ, составило 423, в целом уровень охвата региона достиг 64,4%. До 2026 года планируется обеспечить газом все население области.

В целом, по области из 843 населенных пункта, 827 обеспечены централизованной электросетью, 16 сел - автономными электроустановками.

В соответствии с «Планом мероприятий по обеспечению качественной, стабильной электроэнергией населенных пунктов Туркестанской области на 2020-2025 годы», планируется полностью снабдить качественной электроэнергией 172 населенных пункта региона.