+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -24 °С
Алматы: -5 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

К 17 годам тюрьмы приговорили мужчину за двойное убийство в Алматы

9 Декабря 2021 11:40
Поделиться:
К 17 годам тюрьмы приговорили мужчину за двойное убийство в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - К 17 годам тюрьмы приговорили мужчину за убийство двух человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Осужденная с онкологией помогает сиротам в Карагандинской области
В Актюбинской области в ДТП погиб человек, еще трое травмированы В Павлодаре запустили «трамвай безопасности» Сенат принял поправки, расширяющие сферу применения примирительных процедур

Как информировали в следственном управлении ДП города Алматы, особо тяжкое преступление произошло летом этого года. Тогда 43-летний гражданин Е. в ходе конфликта, возникшего на почве совместного распития спиртных напитков, нанес смертельные ножевые ранения гражданину К. и гражданину Б.

«К сожалению, оба скончались в больнице, не приходя в сознание. Подозреваемый был задержан по «горячим следам». Его деяния квалифицированы следствием по статье 99 ч.2 УК РК. Гражданин Е. в тот же день был водворен в изолятор временного содержания. Как следует из материалов уголовного дела, застолье проходило во дворе частного дома. Там мужчины коротали вечер. В какой-то момент двое стали спорить. В качестве решающего аргумента гражданин Е. схватился за нож и ударил им сначала гражданина К., а затем и гражданина Б., который пытался разнять их», – рассказал заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

Приговором специализированного межрайонного уголовного суда города Алматы гражданин Е. признан виновным в совершении преступления и приговорен к 17 годам лишения свободы.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Борьба с преступностью   #Суды   #МВД РК   #Криминал  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Осужденная с онкологией помогает сиротам в Карагандинской области
В Актюбинской области в ДТП погиб человек, еще трое травмированы
В Павлодаре запустили «трамвай безопасности»
Сенат принял поправки, расширяющие сферу применения примирительных процедур
Популярное
1 Продление метро до рынка «Алтын Орда» прокомментировал Бакытжан Сагинтаев
2 Вакцинация Pfizer: вышло новое постановление главного санврача РК
3 Внесены поправки в постановление о ревакцинации казахстанцев
4 Омикрон в России: будет ли Казахстан закрывать границы
5 Россиянин девять лет получал пенсию в Казахстане
6 Глава государства поручил разобраться - Бакытжан Сагинтаев о точечной застройке
Читайте также
Рассылку о прививках Pfizer по 50 тысяч тенге опровергли в алматинской поликлинике
В Павлодаре запустили «трамвай безопасности»
Продление метро до рынка «Алтын Орда» прокомментировал Бакытжан Сагинтаев
Вакцинация Pfizer: вышло новое постановление главного санврача РК
Внесены поправки в постановление о ревакцинации казахстанцев
Омикрон в России: будет ли Казахстан закрывать границы
Россиянин девять лет получал пенсию в Казахстане
Глава государства поручил разобраться - Бакытжан Сагинтаев о точечной застройке
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив