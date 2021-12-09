К 17 годам тюрьмы приговорили мужчину за двойное убийство в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - К 17 годам тюрьмы приговорили мужчину за убийство двух человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как информировали в следственном управлении ДП города Алматы, особо тяжкое преступление произошло летом этого года. Тогда 43-летний гражданин Е. в ходе конфликта, возникшего на почве совместного распития спиртных напитков, нанес смертельные ножевые ранения гражданину К. и гражданину Б.
«К сожалению, оба скончались в больнице, не приходя в сознание. Подозреваемый был задержан по «горячим следам». Его деяния квалифицированы следствием по статье 99 ч.2 УК РК. Гражданин Е. в тот же день был водворен в изолятор временного содержания. Как следует из материалов уголовного дела, застолье проходило во дворе частного дома. Там мужчины коротали вечер. В какой-то момент двое стали спорить. В качестве решающего аргумента гражданин Е. схватился за нож и ударил им сначала гражданина К., а затем и гражданина Б., который пытался разнять их», – рассказал заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.
Приговором специализированного межрайонного уголовного суда города Алматы гражданин Е. признан виновным в совершении преступления и приговорен к 17 годам лишения свободы.
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