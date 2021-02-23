К 100-летию прославленного генерала Багадурбека Байтасова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В год 30-летия Независимости Казахстана справедливо будет вспомнить о наших выдающихся соотечественниках, которые стояли у истоков становления казахстанской государственности, оставив заметный след в истории страны и добрую память о себе в народе. Одним из ярких представителей этого поколения можно по праву назвать видного военного и общественного деятеля, участника Великой Отечественной Войны, одного из первых казахских генералов Багадурбека Байтасова, которому в этом году исполнилось бы 100 лет.

Время неумолимо течет вперед, а вместе с ним постепенно уходит без преувеличения героическое поколение наших отцов и дедов, заставших тяжелые годы коллективизации, голода и массовых репрессий, героически сражавшихся с фашистскими захватчиками на фронте, трудившихся в тылу и упорно восстанавливавших страну в послевоенные годы. Эти ровесники века всегда оставались преданными своему народу и его интересам даже в самые непростые периоды истории. Они с искренним воодушевлением и гордостью восприняли обретение Казахстаном независимости, торопясь передать свои знания и опыт будущим поколениям. Многих из этих людей уже давно нет с нами, но жива память о них, которую сегодня как никогда важно сохранить и передать нашим потомкам.

Одним из ярких представителей этого поколения можно по праву назвать видного военного и общественного деятеля, участника Великой Отечественной Войны, одного из первых казахских генералов и просто яркого, незаурядного человека Багадурбека Байтасова.

По современным меркам он прожил не совсем долгую, но насыщенную, подчас трудную, интересную и достойную жизнь. Об этом свидетельствуют яркие страницы его личной и служебной биографии.

Будущий генерал родился в 1921 году в пригороде древнего Туркестана в селе Ойык в семье кочевника-коневода Байтаса из рода Сангыл и дочери Рустем бия Рабы. Свое богатырское имя, означающее на многих восточных языках «воин» и «герой», он получил по древней традиции по воле гостившего в доме старца, предложившего назвать новорожденного Багадурбеком, чтобы берег покой своего народа в то суровое и неспокойное для казахов время.

Привычных нам сегодня ЗАГСовых записей в те годы не велось, поэтому свой официальный день рождения Багадурбек уже приобрел гораздо позднее на фронте, выбрав, как предзнаменование судьбы, символичный для себя и всех воинов-красноармейцев день - 23 февраля.

Как и пророчествовал аксакал, сын Байтаса стал воином и всю жизнь посвятил служению Родине и укреплению ее обороноспособности. Свою лепту в судьбу генерала, несомненно, внесли и воинственные предки, среди которых известный на всю Центральную Азию Телкожа батыр, сражавшийся с царскими карательными отрядами бок о бок, с сыном Кенесары Сыздыком.

Батай, как его ласково называли родные, вырос в многодетной семье, которая прошла череду тяжелых испытаний, выпавших на долю казахского народа в период становления советской власти в Казахстане. Уже много лет спустя он вспоминал, что в голодные годы мать отмеряла с помощью спичечного коробка молотую пшеницу и делила ее поровну между детьми.

Несмотря на все трудности, родители, сами, будучи людьми образованными, привили сыну тягу к знаниям. В школьные годы он был круглым отличником, а в старших классах даже сам подменял учителей в их отсутствие и проводил уроки для сверстников. Совсем еще юношей ему удостоилось лично увидеть великого борца Кажымукана. Ему доверили выступать в качестве конферансье на его встрече с туркестанцами. После окончания школы Батай мечтал о продолжении учебы и, судя по личным дневникам, даже готов был посвятить свою жизнь науке, думал о профессии горного инженера. Однако судьба распорядилось иначе, началась самая кровопролитная в истории человечества война.

В феврале 1942 года вслед за четырьмя старшими братьями двадцатилетний Багадурбек отправился на фронт, где попал в ряды артиллеристов. Воевал в составе 25 стрелковой бригады на Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах. Участвовал в качестве командира орудия в разгроме группировки фашистских войск под Сталинградом, в тяжелых боях у знаменитой станции Тацинской, освобождал Запорожье, Донбасс и Юг Украины. На фронте он быстро освоил воинское мастерство и стал отличным артиллеристом. Помогали точно бить вражеские позиции и танки артиллерийскому расчету хорошие математические способности командира орудия. Еще на фронте командование заметило лидерские задатки у будущего военачальника. Ему поручали выступать с патриотическими речами перед бойцами, поддерживать боевой дух товарищей.

В многокилометровых пеших переходах и в минуты пугающих артобстрелов Багадурбек никогда не переставал думать о родном крае, писал душевные письма домой, с большой радостью встречал казахстанских земляков среди однополчан.

Много лет спустя он рассказывал про сон, увиденный на фронте, как огромная змея обвила его от ног до шеи, а он неимоверным усилием воли освободился и убил ее. В тот момент он твердо понял, что «вернется живым и невредимым, и мы обязательно побьем врага». Сон действительно оказался вещим.

К маю 1944 года Красная армия, освобождая страну, подошла к государственной границе, которую нужно было теперь надежно охранять. В те дни командование батальона решило рекомендовать подающего надежды сержанта на учебу в пограничное училище под Ленинградом обучаться профессии офицера-пограничника. Долгожданную победу он встретил курсантом.

После окончания училища в 1946 году дальнейшая судьба на четверть века связала его с охраной государственной границы. При распределении новоиспеченный младший лейтенант искренне стремился попасть в родной Казахстан, но пограничную службу пришлось начать в жарком Термезе на советско-афганской границе. За четыре года суровой службы на самом южном рубеже страны он вдоль и поперек исходил сложнейшие и опаснейшие пограничные тропы в поисках нарушителей границы. Там же в предгорьях Памира, где лошадь является единственным надежным средством передвижения, ему пришлось освоить верховую езду и порой сутками проводить время в седле.

В Термезе судьба свела его с верной спутницей жизни Фаридой Зинатулловной, выпускницей Казанского экономического университета. В одном погранотряде с Багадурбеком служил ее старший брат Масгут Мухутдинов. Впоследствии два друга и сослуживца оба дослужились до генеральских погон и всегда с теплотой вспоминали те далекие судьбоносные времена. Условия службы в те годы были весьма суровыми, семьи молодых офицеров буквально ютились в конюшнях, оборудованных под казармы. В Термезе в молодой семье Байтасовых появились на свет две дочери Энжэ и Назия.

В 1950 году Багадурбеку Байтасовичу вновь выпал шанс продолжить учебу, к чему он так всегда страстно стремился. Командование округа направило его получать высшее военное образование в Краснознамённом Военном институте МВД/КГБ в Москве. Четыре года учебы обогатили молодого офицера разносторонними знаниями и расширили кругозор.

На начало пятидесятых пришлись большие перемены в жизни страны, завершалась сталинская эпоха, наступала хрущевская оттепель. Несмотря на все бытовые трудности, московские институтские годы в семье Байтасовых оставили очень теплые воспоминания. С двумя маленькими детьми они жили в съемной комнате в коммунальной квартире. В свободное от учебы время порой собирались там веселыми компаниями с сокурсниками, среди которых были и земляки, такие как Есет Алибеков, впоследствии - генерал-лейтенант, командующий штабом гражданской обороны Казахстана.

После выпуска с отличием из Военного института дальнейшая служба Багадурбека Байтасовича проходила на советско-китайской границе. В начале служить пришлось на территории Киргизской ССР, где по сегодняшний день нет участка границы, не помнящего Байтасова. В 1960 году наконец ему выпал шанс вернуться в родной Казахстан и возглавить штаб Бахтинского погранотряда. Через два года его с повышением направляют командовать старейшим в Казахстане Зайсанским погранотрядом, охранявшим один из наиболее протяженных участков границы, проходящих через горные хребты казахстанского Алтая и Тарбагатая.

Как известно, в 1960-е годы произошел серьезный разлад в отношениях Советского Союза с Китаем во главе с Мао Цзэдуном. Особо напряженная обстановка сложилась на государственной границе. Не прекращались провокации с противоположной стороны, на которые нужно было должным образом и без излишних эмоций реагировать, не допуская кровопролития. На плечи командира лег большой груз ответственности, буквально приходилось вертеться как белка в колесе. Он лично участвовал в разработке и реализации операций по задержанию нарушителей границы. Приходилось выступать и в роли дипломата, регулярно выезжая на сопредельную сторону для проведения интенсивных погранпереговоров с китайскими коллегами. За достижения в деле охраны границы в период службы в Зайсане подполковнику Байтасову вручили Орден Красной звезды и знак «Почетный сотрудник госбезопасности», а погранотряду, который он возглавлял пять лет, был присвоен орденоносный Краснознаменный статус.

В Зайсане, как вспоминают его коллеги, с лихвой проявились незаурядные командирские, организаторские и наставнические качества Байтасова. Он заслужил огромный непререкаемый авторитет в отряде и был почитаем как офицерами, так и военнослужащими срочной службы. Оставался всегда требовательным, но справедливым по отношению к подчиненным. Старался избегать мелочной опеки, оставляя возможность начальникам застав, комендантам самостоятельно принимать решения.

Главной ударной силой на границе он всегда считал солдат и сержантов, поэтому уделял большое внимание их воспитанию, климату в коллективе. Категорически пресекал попытки военнослужащих делиться по призыву, землячеству или национальной принадлежности, повторяя, что на границе все равны. С каждым новобранцем он лично знакомился по прибытии в отряд, знал многих по имени. Они, в свою очередь, его очень уважали, по сыновьи между собой называли командира «батя». По прошествии многих лет уже на пенсии генералу было особенно приятно встречать в различных уголках страны бывших солдат из Зайсана, которые узнавали его и всегда с радостью приветствовали.

В 1968 году Багадурбек Байтасович идет на повышение в Алматы, где становится заместителем начальника штаба легендарного Восточного Пограничного округа КГБ СССР, ответственного за охрану границы с Китаем протяженностью более трех тысяч километров на территории современного Казахстана, Кыргызстана и двух регионов России. Служба в штабе была не менее напряженной, чем в отряде. Он лично возглавлял поисковые группы, часами находился в засаде. Именно в тот период на озере Жаланашколь произошел известный пограничный конфликт между советскими пограничниками и китайскими военнослужащими, нарушившими границу СССР. Тогда в результате огневого боя с участием военнослужащих Восточного пограничного округа нарушители были оттеснены за пределы советской территории.

Границе Батай көке, как его называли близкие, отдал немало сил и лет жизни, внеся большой вклад в укрепление ее безопасности. Он до конца жизни не переставал гордиться пограничной службой, на праздничных военных парадах всегда с волнением ждал прохода коробки пограничников. Покинув ряды погранвойск в 1971 году, он и на других участках службы продолжал отстаивать интересы военнослужащих-пограничников. Много лет спустя при обсуждении законопроекта «О государственной границе» уже независимого Казахстана он, выступая на парламентской сессии, говорил: «служба пограничников – это тот же фронт, здесь ежеминутно боевая обстановка и этим наша служба отлична от других».

Последовавшие за службой в погранвойсках шестнадцать лет жизни нашего героя были связаны с военно-патриотическим воспитанием молодежи и укреплением кадрового резерва для Вооруженных сил на посту председателя Центрального комитета ДОСААФ Казахстана. Государство высоко оценило военную службу, беспредельную преданность Родине Б.Байтасова, и в 1972 году приказом Министра обороны СССР ему было присвоено высшее воинское звание генерал-майор.

Оборонное общество ДОСААФ, хорошо известное старшему поколению казахстанцев, занималось массовым военно-техническим обучением призывной молодежи, подготовкой специалистов для народного хозяйства и развитием оборонно-спортивного движения. В семидесятые-восьмидесятые годы прошлого века республиканский ДОСААФ представлял собой мощную структуру, насчитывавшую свыше 18 тысяч первичных организаций, многочисленные учебные заведения, аэроклубы, автошколы. Под руководством Байтасова была значительно укреплена материально-техническая база ДОСААФ, вдвое увеличилось число членов общества, которое достигло 6,6 млн человек, было построено новое здание его Центрального комитета в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы.

Боевой генерал не засиживался в кабинете, глубоко вникал во все сферы деятельности организации, объездил все без исключения области и города Казахстана. Его надежными товарищами и соратниками по работе в ДОСААФ были генералы Нуралы Байкенов, Вачакан Власов и многие другие наши достойные соотечественники. В тот период оборонное движение в Казахстане приобрело действительно массовый характер, о чем красочно написано в двух книгах за авторством Б.Байтасова «Залог успеха» и «Воспитываем пламенных патриотов». Оно воспитало целую плеяду молодых патриотов, ставших в последующем известными военачальниками, чемпионами, героями Казахстана.

В рядах ДОСААФ получил «путевку в небо» летчик-космонавт, Халық Қаһарманы и герой России генерал-лейтенант Талгат Мусабаев. Мечтавший смолоду стать летчиком, как Талгат Бигельдинов, будущий легендарный космонавт в конце 1970-х годов пришел в Алматинский аэроклуб ДОСААФ, но для того чтобы воплотить свою мечту в реальность, ему мешал уже приличный возраст. Генерал Байтасов, которому понравились целеустремленность и настойчивость молодого человека, лично ходатайствовал перед Председателем ДОСААФ СССР, трижды Героем Советского Союза маршалом авиации А.Покрышкиным, чтобы подающий надежды Талгат взлетел в голубое небо.

Среди досаафовцев был и известный нынче казахстанский бизнесмен Раимбек Баталов, неоднократно становившийся в юности чемпионом республики по подводному плаванию. По его воспоминаниям, генерал Байтасов всегда по-особенному искренне радовался победам молодого казахского парня.

Выйдя в отставку, после сорока пяти лет военной службы, Багадурбек Байтасович продолжил активную общественную деятельность. Был председателем Алматинской секции Советского комитета ветеранов войны. В статусе главы официальной советской делегации посетил много стран мира, в том числе «горячих точек». По ветеранской линии принимал участие в мероприятиях по примирению отношений и налаживанию сотрудничества с Афганистаном, Мали, Анголой, Бирмой и другими странами.

В многочисленных зарубежных визитах проявились дипломатические качества генерала. Расположить к себе зарубежных партнеров помогало его личное обаяние, доброжелательность, а также то, что он был убежденным интернационалистом. Баке всегда с уважением относился к традициям, культуре и языкам той страны или региона, где ему приходилось служить и бывать. Бывая за рубежом, в дань почтения к принимающей стороне старался выучивать с десяток слов или фраз на языке страны пребывания.

Другой яркой страницей в жизни Багадурбека Байтасовича стала деятельность на заре независимости Казахстана в качестве депутата Верховного совета республики XII-созыва. Он стал непосредственным участником таких исторических событий, как принятие Декларации о независимости Республики Казахстан, многочисленных законов, заложивших основу молодой государственности, утверждал символы нашей страны. Как истинному патриоту своей Отчизны и офицеру, Байтасову не раз приходилось выступать с парламентской трибуны с принципиальной позицией по различным острым вопросам, касавшимся статуса военнослужащих, принятия закона «О земле» и многим другим.

В последние годы жизни, находясь на заслуженном отдыхе в Алматы, он также не сидел без дела. Охотно встречался с молодежью, делился опытом с курсантами и школьниками, давал интервью СМИ. Он искренне радовался первым успехам независимой республики, долгожданному возрождению казахского языка и национальной культуры, но также переживал по поводу трудностей, с которыми столкнулась страна и ее Вооруженные силы в переходный период.

«Он очень любил казахские народные песни, а также творчество Абая, Естая, любил эти красивые мелодии напевать. Привил любовь к музыке своим внукам. Был очень скромным человеком, даже будучи депутатом, не чурался пользоваться общественным транспортом, добираясь до здания на старой площади. На пенсии сам ходил за продуктами в магазин, стоял по утрам в очереди за молоком, с удовольствием беседуя с соседями», - вспоминают его родные.

В июле 1996 года Багадурбек Байтасович на семьдесят шестом году жизни скоропостижно ушел из жизни, которую без остатка посвятил бескорыстному служению Родине. Почетный караул с воинскими почестями проводил всеми уважаемого человека в последний путь. В траурном некрологе, подписанным Президентом РК Н.Назарбаевым, было сказано, что его «образ воина, патриота и гражданина навечно сохранится в памяти народа и наших сердцах». В последующем его имя было увековечено в названиях улиц в Алматы и Туркестане, военно-технической школы на малой родине Баке. На доме по улице Курмангазы в городе Алматы, где жил последние годы генерал, установлена мемориальная доска.

Багадурбека Байтасовича уже почти четверть века нет с нами, но по-прежнему всплывают его образ и добрые деяния, восстановить которые помогают потомки и современники, лично знавшие легендарного генерала, служившие вместе либо соприкасавшиеся с ним в различных жизненных ситуациях.

По их воспоминаниям, он был очень статным и благородным, честным и порядочным, скромным в личной жизни и быту человеком. Занимая ответственные государственные посты, оставался всегда приземленным, доступным и неравнодушным к окружающим, невзирая на возраст и служебное положение. Никогда не тяготился выслушивать людей, старался по возможности им помогать.

В работе был всегда принципиальным и прямым. Не терпел хвастовства, подхалимства, разгильдяйства и непорядочности. При внешней суровости на самом деле его отличала глубокая человечность. Все, кто работал с ним, были ему преданы не по должности, а по-человечески, за его доброту и терпимость, за острое чувство справедливости и, конечно, за личное обаяние. Его отличала высокая внутренняя культура и разносторонняя эрудиция. На протяжении всей жизни он много читал, его увлекали книги по истории и философии. Он был жизнелюбивым человеком, умел наслаждаться музыкой и поэзией, обладал прекрасным чувством юмора, блестяще рассказывал анекдоты. Был гостеприимным хозяином, оставался всегда открытым для друзей и родственников, старался никого не оставлять без внимания.

Отдельно нужно сказать каким он был преданным семьянином. Любимая супруга Фарида Зинатулловна, с которой он прожил вместе без малого пятьдесят лет, была всегда рядом в его нелегкой военной жизни, пополам делила все радости и печали, до конца оставалась настоящей боевой подругой и надежно обеспечивала его тыл. В доброй и дружелюбной атмосфере они вырастили двух дочерей, добившихся впоследствии серьезных успехов в науке и медицине. Багадурбек Байтасович очень нежно любил и уделял большое внимание воспитанию внуков, значительно поспособствовав формированию их мировоззрения. Правнуков он, к сожалению, увидеть не успел, но один из них сегодня гордо носит имя Баhадур в честь своего прославленного прадеда.

Очень хочется верить, что достойный жизненный путь, беззаветная преданность долгу и искренний патриотизм генерала Байтасова будут служить примером для подрастающего поколения, которому еще предстоит защищать интересы и безопасность независимого Казахстана, вести нашу страну к процветающему будущему, за что боролись и о чем так мечтали наши великие предки.