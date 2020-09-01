Junior Eurovision 2020: определены 12 финалистов национального отбора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В прямом эфире телеканала «Хабар» стали известны имена 12 исполнителей, которым предстоит побороться за право представлять Казахстан на международном песенном конкурсе «Junior Eurovision 2020». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство «Хабар».

По результатам онлайн-голосования зрителей на официальном сайте проекта – jevision.khabar.kz финалистами Национального отбора стали:

Сайполда Ислам, 11 лет, г. Нур-Султан Бурханова Адия, 12 лет, г. Алматы Жумажан Айдана, 14 лет, г. Алматы Манарбекқызы Ақжібек, 14 лет, г. Нур-Султан Маким Жан, 11 лет, г. Алматы Мукитанова Айым, 13 лет, г. Кокшетау Газизқызы Камила, 13 лет, г. Нур-Султан Алтынбекқызы Сания, 13 лет, г. Семей Турсунова Махинур, 14 лет, г. Алматы Кусанова Нұршат, 10 лет, г. Атырау Тілеубек Айкерім, 13 лет, г. Нур-Султан Башанова Қарақат, 12 лет, Алматинская область, Талгар, село Рыскулов





Всего в рамках онлайн-голосования Национального отбора было собрано более 700 тысяч голосов.

Особенность конкурса этого года в том, что лучшие композиторы страны напишут для финалистов 12 песен, с которыми они выступят на гала-концерте 26 сентября 2020 года в прямом эфире телеканала «Хабар». Победителя Национального отбора на «Junior Eurovision» определят оценки жюри и результаты SMS-голосования казахстанцев. Он и представит Казахстан 29 ноября в Польше.

Напомним, что участие Казахстана в данном конкурсе уже в третий раз стало возможным благодаря тому, что агентство «Хабар» является ассоциированным членом Европейского вещательного союза. В этом году проект поддержало Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.

В 2018 году в конкурсе принимала участие Данэлия Тулешова с песней «Өзіңе сен» и заняла шестое место. В прошлом году Ержан Максим занял второе место (первое по решению жюри) с песней «Арманыңнан қалма».



