Jetour T1 официально представлен на рынке Казахстана

Праздничный вечер собрал гостей из разных регионов Казахстана — партнеров, владельцев автомобилей Jetour, представителей средств массовой информации и лидеров мнений.

Презентация началась с эффектного шоу, в ходе которого гости смогли первыми увидеть новинку и познакомиться с философией бренда. Атмосферу торжества дополнили живые выступления артистов, световое оформление и интерактивные зоны, где посетители смогли протестировать технологии, заложенные в новую модель.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Особое внимание привлекло участие представителей штаб-квартиры Jetour International, прибывших в Астану специально для участия в событии. Они отметили стабильный рост продаж Jetour на казахстанском рынке и выразили уверенность, что новая модель станет одной из самых востребованных в своем сегменте.

По словам представителей бренда, Jetour T1 сочетает в себе комфорт городского автомобиля и функциональность внедорожника, предлагая высокий уровень безопасности, технологичности и динамики. Модель воплощает современный взгляд на мобильность — лаконичный дизайн, продуманный интерьер и инновационные решения, ориентированные на водителя и пассажиров.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

— Для нас Jetour T1 это не просто модель, а отражение философии бренда: создавать автомобили, которые вдохновляют людей двигаться вперед и получать удовольствие от каждого километра, — отметил представитель Jetour Qazaqstan.

В рамках вечера был также представлен новый бренд-проект Jetour Life — линия фирменных аксессуаров и товаров для активного образа жизни. По задумке компании, эта инициатива расширяет границы автомобильной культуры, объединяя комфорт, стиль и дух приключений.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Стоимость Jetour T1 в Казахстане составляет 15 990 000 тенге. В рамках презентации гости смогли пройти тест-драйв прямо на площадке выставочного центра, оценив управляемость и комфорт автомобиля.

Теперь с моделью можно ознакомиться и записаться на тест-драйв во всех официальных дилерских центрах Jetour по Казахстану.