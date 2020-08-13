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«Jas Otan» обеспечила шесть выпускников школ и колледжей грантами в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
13 Августа 2020, 11:36
«Jas Otan» обеспечила шесть выпускников школ и колледжей грантами в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский филиал Молодежного крыла «Jas Otan» вручил выпускникам школ и колледжей гранты на бесплатное обучение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Обладателями сертификатов стали воспитанники из многодетных, малообеспеченных, неполных семей и активисты, участвующие в общественных мероприятиях и занимающиеся волонтерством.

Выпускники будут обучаться на грантовой основе в пяти вузах и в одном государственном колледже Алматы.

Поддержку на основе социального партнерства оказал Казахский Национальный женский педагогический университет, Казахский Национальный аграрный университет, Университет «Туран», Международный университет информационных технологий, Египетский университет исламской культуры Нур-Мубарак и Алматинский государственный колледж новых технологий.

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Эта инициатива проводится впервые городским филиалом молодежного крыла «Jas Otan».

«В преддверии «Международного Дня молодежи» и 20-летия молодежного крыла «Jas Otan» мы решили оказать социальную поддержку будущим студентам. Решение по каждому грантополучателю принимала специально созданная комиссия и выбрала в соответствии с критериями. Гранты получили шесть выпускников. Надеемся, что в дальнейшем другие вузы на примере вышеперечисленных будут оказывать социальную поддержку нашей молодежи», - отметил председатель молодежного крыла «Jas Otan» Мади Ахметов.

В числе грантообладателей волонтер жасотановец Алибек Мейлханов, поблагодарив «Jas Otan», заверил, что в будущем он сможет использовать свои знания во благо страны.

В ходе мероприятия были соблюдены все карантинные меры предосторожности.

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