Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Jýsan Bank приобрел акции АТФБанка

Автор:  
Данияр Дауталиев
30 Декабря 2020, 14:57
Jýsan Bank приобрел акции АТФБанка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – После получения одобрения Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, Jýsan Bank приобрел 99,76% акций АТФБанка, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Jýsan Bank.

В соответствии с условиями сделки, собственный капитал АТФБанка в размере 124 млрд тенге был использован для создания дополнительных провизий. После покрытия убытков действующим акционером, Jýsan Bank осуществил докапитализацию АТФБанка на сумму 97 млрд тенге, сформировав достаточный уровень собственного капитала в соответствии с требованиями регулятора.

В результате покупки АТФБанка, общий объем активов двух банков, входящих в группу Jýsan, составит порядка 3 трлн тенге, или около 10% от активов банковского сектора Казахстана. Совокупный размер высоколиквидных активов двух банков превысит 1,3 трлн тенге, что является одним из самых высоких показателей на рынке Казахстана.

На сегодняшний день в группу Jýsan помимо банков входят финансовые компании, предоставляющие широкий спектр услуг по страхованию, брокерскому обслуживанию и управлению инвестиционным портфелем.

Все текущие сервисы АТФБанка по обслуживанию клиентов продолжают работу в обычном режиме.

Также сообщается, что бывший акционер АТФБанка Галимжан Есенов стал крупным акционером Jýsan Bank после приобретения 19,97% акций Jýsan Bank.

Данная сделка состоялась в рамках дополнительного размещения акций Jýsan Bank и получила одобрение Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.


Банки   Экономика  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане