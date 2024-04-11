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    12:52, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Изъятие детей из семьи в Казахстане: могут ли родители вернуть ребенка обратно

    дети
    Фото: рixabay.com

    Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева прокомментировала возможность возвращения ребенка в семью после изъятие его из семьи государством, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В соответствии с действующим законодательством у нас установлены основания по ограничению/лишению родительских прав. Данное решение принимает только суд. В целом, я должна обозначить, что не более 17%-20% материалов, которые поступают из комиссии по делам несовершеннолетних по лишению или ограничению родительских прав, удовлетворяются судом, — сказала Динара Закиева в кулуарах Сената.

    Она заверила, что семье всегда дается шанс на исправление ситуации.

    — Есть определенный срок, в течение которого они должны исправить ситуацию, которая угрожает безопасности ребенка, — добавила она.

    Ранее Динара Закиева прокомментировала возможность введения новых законодательных оснований для изъятия детей из семьи.

    — В настоящее время в действующем законодательстве, в Кодексе о семье с 2011 года закреплены все основания по отобранию детей, лишению и ограничению родительских прав. Новых оснований нет, — сказала она.

    Напомним, сегодня Сенат в двух чтениях одобрил закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей». 

    Теги:
    Сенат Казахстан Закон и право Дети Семья Права человека
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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