Изъятие 66 каспийских тюленей для научных целей разрешили в Казахстане

Правительство Казахстана приняло постановление от 27 апреля 2026 года «Об изъятии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных животных для научных исследований и в воспроизводственных целях».

Документом утверждены конкретные объемы и условия изъятия отдельных видов. В частности, разрешено изъятие 66 каспийских тюленей для научных исследований и мечения с последующим возвращением в естественную среду. Работы будут проводиться в период с 27 апреля по 31 декабря 2026 года на островах Дурнева, Тюленьи, Кендирли и Ремонтные шалыги (Актоты) в Мангистауской и Атырауской областях.

Также предусмотрено изъятие 500 килограммов аральского шипа в научных целях. Речь идет о формировании ремонтно-маточного стада с последующим искусственным воспроизводством. Отлов будет осуществляться до конца 2026 года в реках Или и Каратал, а также в озере Балхаш и Капшагайском водохранилище в пределах Алматинской области и области Жетысу.

Кроме того, разрешено изъятие 300 килограммов нельмы для аналогичных целей - формирования ремонтно-маточного стада и дальнейшего искусственного воспроизводства. Работы запланированы с 27 апреля по 30 ноября 2026 года в реке Ертис на территории области Абай и Павлодарской области.

Постановлением также установлены ставки платы за изъятие. За один килограмм аральского шипа - 0,064 МРП (276,8 тенге в 2026 году), за килограмм нельмы - 0,017 МРП (73,525 тенге), за одну особь каспийского тюленя - 1,93 МРП (8 347,25 тенге).

Документ введен в действие с 27 апреля 2026 года.

Ранее экологи требовали алгоритм действий при обнаружении туши каспийского тюленя.