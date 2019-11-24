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вчера 16:19
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Известный видеоблогер встретится с казахстанским Ником Вуйчичем
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный российский видеоблогер, ведущий и комментатор Евгений Савин встретится с родившимся без ног казахстанцем Али Турганбековым, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Всем салют, Казахстан, это #КраСава! Скоро я приеду, чтобы поснимать чудесного мальчика Али, а также посетить матч Астана – Манчестер Юнайтед. Уверен, это будут фантастические эмоции, до встречи на игре», - сказал Евгений Савин в своем видеообращении .
А. Турганбеков также ответил блогеру.
«Я с нетерпением жду! Это будет супер!!! Добро пожаловать в Казахстан, дядь Жень, я очень жду!» - написал он в Instagram.
Напомним, родившийся без ног Али Турганбеков вручил вместе с президентом УЕФА Александером Чеферином Суперкубок организации победителям матча - команде «Ливерпуль».
А. Турганбеков был специально приглашен на матч Суперкубка УЕФА между Ливерпулем и Челси. До матча он успел побывать на закрытых тренировках команд, пообщаться с их лидерами.
В результате поездки в Стамбул (именно там прошел матч между Ливерпулем и Челси), фотогалерея мальчика пополнилась снимками с Мохаммедом Салахом, Роберто Фирмино и главным тренером команды Юргеном Клоппом.
К настоящему моменту Али успел встретиться и запечатлеть себя на фото со звездой мирового футбола Лионелем Месси.
До этого мальчика пригласили звезды французского гранда «Пари-Сен-Жермен» Киллиан Мбаппе, Эдинсон Кавани и Неймар.
Ранее на встречу с мальчиком приезжали другие легенды футбола в лице Диего Марадоны и Андрея Шевченко.
В декабре 2017 года Али встречался со своим кумиром Ником Вуйчичем.
Добавим, в сентябре 2017 года мама Али рассказала о том, какой тернистый путь пришлось пройти ей и ее семье. После рождения сына Акмарал уговаривали отказаться от него даже родственники. Когда мальчик подрос, многие школы не хотели его принимать. В итоге мальчик попал в столичную школу для одаренных детей «Нурорда», где учится и по сей день.
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