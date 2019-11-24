+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: -1 °С
USD 385.01 EUR 425.78
RUB 6.05 CNY 54.68
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Известный  видеоблогер встретится с казахстанским Ником Вуйчичем

24 Ноября 2019 20:52
Поделиться:
Известный  видеоблогер встретится с казахстанским Ником Вуйчичем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный российский видеоблогер, ведущий и комментатор Евгений Савин встретится с родившимся без ног казахстанцем Али Турганбековым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Казахстанский Ник Вуйчич получил подарок от чемпиона UFC
Казахстанский Ник Вуйчич встретится со звездами «Ливерпуля» и «Челси»

«Всем салют, Казахстан, это #КраСава! Скоро я приеду, чтобы поснимать чудесного мальчика Али, а также посетить матч Астана – Манчестер Юнайтед. Уверен, это будут фантастические эмоции, до встречи на игре», - сказал Евгений Савин в своем видеообращении .

А. Турганбеков также ответил блогеру.

«Я с нетерпением жду! Это будет супер!!! Добро пожаловать в Казахстан, дядь Жень, я очень жду!» - написал он в Instagram.

Напомним, родившийся без ног Али Турганбеков вручил вместе с президентом УЕФА Александером Чеферином Суперкубок организации победителям матча - команде «Ливерпуль».

А. Турганбеков был специально приглашен на матч Суперкубка УЕФА между Ливерпулем и Челси. До матча он успел побывать на закрытых тренировках команд, пообщаться с их лидерами.

В результате поездки в Стамбул (именно там прошел матч между Ливерпулем и Челси), фотогалерея мальчика пополнилась снимками с Мохаммедом Салахом, Роберто Фирмино и главным тренером команды Юргеном Клоппом.

К настоящему моменту Али успел встретиться и запечатлеть себя на фото со звездой мирового футбола Лионелем Месси.

До этого мальчика пригласили звезды французского гранда «Пари-Сен-Жермен» Киллиан Мбаппе, Эдинсон Кавани и Неймар.

Ранее на встречу с мальчиком приезжали другие легенды футбола в лице Диего Марадоны и Андрея Шевченко.

В декабре 2017 года Али встречался со своим кумиром Ником Вуйчичем.

Добавим, в сентябре 2017 года мама Али рассказала о том, какой тернистый путь пришлось пройти ей и ее семье. После рождения сына Акмарал уговаривали отказаться от него даже родственники. Когда мальчик подрос, многие школы не хотели его принимать. В итоге мальчик попал в столичную школу для одаренных детей «Нурорда», где учится и по сей день.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Общество,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив