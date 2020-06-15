Известный казахстанский врач развеял мифы о вакцинации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Горячо обсуждаемой темой среди казахстанцев остается вакцинация. Этот пункт нового Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» вызвал волну возмущения и недопонимания. Часто антипрививочные настроения у жителей страны вызваны из-за потока непроверенной и часто недостоверной информации в социальных сетях и на просторах интернета. Известный врач-педиатр, профессор, заведующий кафедры детских инфекционных болезней КазНМУ Адыл Катарбаев развеял наиболее популярные мифы о вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дело профессора Эндрю Уэйкфилда

«Главный миф, после которого во всем мире резко увеличилось количество отказов от вакцинации. Стоит отметить, что имя малоизвестного британского врача сегодня ассоциируется с движением антипрививочников, хотя давно существуют сотни доказательств фальсификации исследований Уэйкфилда. В 1998 году британец опубликовал в известном научном журнале статью о якобы найденной им связи вакцины против кори, паротита и краснухи с аутизмом у детей. В публикации врач основывался лишь на предположениях и догадках 12 родителей аутистов, которые считали, что признаки недуга появились после прививки. Исследования Уэйкфилда опровергли медики со всего мира. Недавно проведенное расследование доказало, что Эндрю Уэйкфилд действовал с целью получения денежной прибыли. Британец незадолго до публикации своего «открытия» основал компанию, которая запатентовала тестирование на выявление в организме кори. Врач был уверен, что продукт станет популярным у родителей детей-аутистов. Последние с помощью теста смогли бы подавать в суд на производителей вакцин и требовать материальной компенсации. Верить надо научно-обоснованным фактам, проведенные исследования на 657 461 детей показали, что комплексная вакцина против кори, краснухи и паротита (MMR) не вызывает аутизма и не увеличивает риск его развития в будущем, даже для детей из группы риска», - отметил Адыл Катарбаев.

От прививок могут быть осложнения

«Да, это правда. Однако, хочу подчеркнуть эти осложнения чрезвычайно редко развиваются, это свидетельствует о значении индивидуальной реактивности организма, прививаемого в реализации побочного действия той или иной вакцины. Я врач, детский инфекционист, более 30 лет работаю в практическом здравоохранении, за этот период мы с коллегами помогали десяткам тысяч детей с различными инфекционными заболеваниями, радовали родителей, дедушек и бабушек. Моя практика показывает, что у детей после прививки не часто, но бывают поствакцинальные реакции в виде: повышение температуры тела, плач, возбудимость, покраснение в местах прививки и др., которые проходят в течение 2 – 5 дней. И это известно многим родителям и медицинским работникам», - рассказал врач-педиатр.

Он добавил, что некоторые выводы скандально известного британского врача до сих пор распространяются в социальных сетях и на фоне широкого обсуждаемой темы вакцинации влияют на решение родителей – делать или не делать прививку своему ребенку.

«В обществе много людей получают информацию по поводу вакцины через соцсети, в основном необоснованные факты о вреде вакцин, информацию на уровне гипотезы. И этого бывает иногда достаточно, чтобы сформировать мнение у определенных слоев общества для отказа от вакцины», - добавил профессор.

Напомним, вчера сенаторы вернули в Мажилис проект Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения». Депутаты внесли дополнения и изменения в документ, включая право родителей на самостоятельное и осознанное принятие решения по вакцинации своих детей.

Ранее Министр здравоохранения Елжан Биртанов заявил, что вакцинация не является принудительной.