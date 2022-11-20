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Известный казахстанский футболист проголосовал на выборах Президента РК в Бельгии

20 Ноября 2022, 20:51
Известный казахстанский футболист проголосовал на выборах Президента РК в Бельгии
20 Ноября 2022, 20:51

Известный казахстанский футболист проголосовал на выборах Президента РК в Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Бельгии на избирательном участке №241, организованном при Посольстве Казахстана, активно проходит голосование на выборах Президента РК, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Избирательный участок в г.Брюсселе посетил известный казахстанский футболист, выступающий за бельгийский клуб «Моленбек» (Первая лига Бельгии), Ян Вороговский.

- На данный момент я проживаю в Бельгии и приехал проголосовать в наше Посольство. Голосую за светлое будущее Казахстана. Уверен, что наша страна и в дальнейшем будет процветать и развиваться, прокомментировал собкору МИА «Казинформ» член сборной РК по футболу.

Ян Вороговский успешно выступает в Первой лиги Бельгии. Неоднократно признавался лучшим игроком своего клуба «РВДМ Моленбек».

«Хотим отметить великолепное выступление всей команды! Отличились же своим выступлением два игрока, Ояма и Вороговский», – пишет пресс-служба бельгийского клуба.

Голосование в Бельгии пройдет до 20 часов местного времени (01 часов ночи г.Астаны).


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