Известный художник восстановил пострадавший мурал в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы завершена реконструкция известного мурала «Соединяя миры», ранее пострадавшего при ремонтных работах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новую жизнь муралу, пострадавшего из-за того, что жильцы дома утеплили свою квартиру и перекрыли часть изображения, подарил художник Арыстанбек Шалбаев. Настенное изображение находится по адресу проспект Аль-Фараби, 127 - р. Большая Алматинка.

«Несмотря на то, что мурал-арт и граффити, это довольно схожие виды уличного искусства, разница между ними все-таки имеется. Дело в том, что муралы помимо красивой картинки призваны передавать какую-то глубокую идею или смысл. Таким образом, данные изображения имеют гораздо больше общего с классическими фресками, на которых были изображены различные сцены из жизни или мифологии. Из этого можно сделать вывод, что мурал - это эволюционировавшая форма фресок. Помимо этого, создание муралов является согласованным с властью действием. Конечно, обидно, когда муралы портят, поэтому я с радостью согласился на предложение финской компании, которая предложила отреставрировать мурал «Соединяя миры», - рассказал известный художник из Шымкента Арыстанбек Шалбаев.

Коммерческий директор этой компании в Центральной Азии Айгерим Турлибекова рассказала, что хочет сделать так, чтобы изображения на стенах городских зданий стали высокохудожественными образцами, а город Алматы с каждым годом хорошел, становясь ярче и интереснее

В свое время, в 2015 году, мурал «Соединяя миры» создавал тандем художников из Кыргызстана – группа Doxа Art (Дмитрий Петровский, Сергей Келлер). Городские власти также являются активными участниками проекта по созданию муралов выдавая разрешения, согласовывая эскизы на базе специальной комиссии при акимате, чтобы стены домов украшались самыми интересными и эстетически привлекательными работами.

В Алматы уже несколько лет проходит фестиваль по созданию ярких стрит-арт объектов и в настоящее время в городе более 30 огромных настенных изображений, выполненных как отечественными, так и зарубежными художниками.