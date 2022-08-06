6 Августа 2022 18:28

Известный футболист Эстебан Камбьяссо прилетел в Алматы на шоу-матч «Super Bol!»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 7 августа пройдет шоу-матч между участниками социального футбольного проекта Super Bol! и сборной Казахстана образца 2006-2008 годов. Экс-игрок мадридского «Реала» и миланского «Интера» Эстебан Камбьяссо по приглашению организаторов специально прилетел, чтобы сыграть за ветеранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Игра пройдет на Центральном стадионе и начнется в 20:00. За команду Super Bol! выступят молодые игроки в возрасте от 16 до 25 лет, которые прошли финальный кастинг проекта. Они сейчас тренируются на базе национальной сборной в Талгаре. В качестве их тренера был приглашен Талгат Байсуфинов.

В составе казахстанской сборной на поле выйдут Самат Смаков, Давид Лория, Нурбол Жумаскалиев, Андрей Карпович, братья Азовские, Фархадбек Ирисметов, Дмитрий Бяков, Александр Кучма, Максим Жалмагамбетов, Кайрат Аширбеков, Данияр Муканов, Сергей Бойченко, Юрий Новиков, Игорь Солошенко, Руслан Балтиев, Эдуард Сергиенко и многие другие игроки созыва 2006-2008 годов. Также включен бывший игрок мадридского «Реала» и миланского «Интера» Эстебан Камбьяссо. Ожидается, что руководить игрой ветеранов будет нидерландский специалист Арно Пайперс.

Специальный гость проекта Эстебан Камбьяссо на предматчевой пресс-конференции поблагодарил организаторов проекта за приглашение.

«Я очень рад быть здесь. Мне приятно, что в Казахстане оказался именно я. Для меня завтрашняя игра очень важная, потому что эта встреча для молодых игроков - это такой призыв, чтобы они реализовали свои мечты. Надеюсь, что мой приезд как-то поспособствует развитию казахстанского футбола», - сказал аргентинец.

Он также ответил на вопросы журналистов.

«Могу ли я завтра продемонстрировать свои лучшие качества? Мои лучшие результаты были в прошлом, но, тем не менее, я постараюсь показать хорошую игру. Сейчас время молодежи, и они должны проявить себя», - отметил он.

Известный футболист вспомнил и матчи против молодежной сборной Казахстана (Камбьяссо выступал за молодежную сборную Аргентины) и клуба «Астаны» (выступал в составе «Олимпиакос»). По его словам, эти встречи были сложными.

Казахстанский тренер Талгат Байсуфинов заявил, что успел провести тренировку с участниками проекта Super Bol!

«Я приехал специально за два дня, чтобы почувствовать атмосферу, приглядеться к молодым игрокам. Я поселился на базе с ребятами, чтобы быть с ними рядом, разговаривать. Мне надо понять, что они видят и думают. У меня есть определенные наброски, как готовиться с ребятами к завтрашней игре. Эти ребята получат большой плюс от этой встречи, и можно сказать, что у них уже осуществилась мечта, поскольку они проводят время с опытными игроками. Я очень рад быть частью этого проекта. Проект новый, нужно поддержать его», - сказал тренер.

Ветераны казахстанского футбола, главные менеджеры этого проекта Самат Смаков и Давид Лория поблагодарили гостей за поддержку, и заявили, что это большой опыт для молодых игроков. По их словам, Super Bol! дарит возможность начинающим игрокам исполнить свою мечту и стать профессиональными футболистами.

На протяжении нескольких недель команда Super Bol! посетила 8 городов Казахстана с кастингами. Проект стартовал в Семее и продолжился по маршруту Павлодар - Актобе - Актау - Шымкент - Тараз - Нур-Султан - Алматы. На сегодня уже отобраны 25 лучших игроков в возрасте от 16 до 25 лет. В дальнейшем они получат возможность стать профессионалами и подписать контракты с зарубежными или отечественными клубами.

Проект реализован при финансовой поддержке инвестиционной компании Freedom Broker, а также по инициативе Фонда поддержки талантов Dara при Президенте РК.

Матч будет транслироваться в прямом эфире на телеканале Qazsport. Еще одной отличительной чертой матча является социальная составляющая. Средства от продажи билетов пойдут на благотворительность.

Ранее сообщалось ,что игроки социально-футбольного проекта Super Bol! 7 августа выйдут на поле Центрального стадиона Алматы против сборной Казахстана образца 2006-2008 годов.