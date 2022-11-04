Известный французский тренер готовит казахстанских дзюдоистов к Олимпиаде

4 Ноября 2022, 16:09

4 Ноября 2022, 16:09

Известный французский тренер готовит казахстанских дзюдоистов к Олимпиаде

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Национальная сборная команда Казахстана по дзюдо уже готовится к Олимпиаде в Париже. Чтобы перенять мировой опыт и применять его в своих тренировках, летом из Франции в тренерский штаб пригласили именитого специалиста Стефана Трено. Главный тренер мужской сборной РК по дзюдо Нурбол Сулейменов поблагодарил Министерство культуры и спорта и Комитет по делам спорта и физической культуры за возможность поработать с именитым наставником, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На недавнем чемпионате мира по дзюдо казахстанские спортсмены завоевали две бронзовые награды благодаря титулованному Елдосу Сметову и Абибе Абужакыновой.

«Не секрет, что в Казахстане дзюдоисты нередко выступают параллельно или ранее выступали в других единоборствах - казак куреси или самбо. В Японии, например, с малых лет атлеты соревнуются только в дзюдо, оттачивают мастерство. Захваты, стойка, умение держать равновесие – все эти элементы гибкого пути к победе прививаются с самого детства. Мы очень рады, что работаем со Стефано Трено. Нам нужно время, чтобы увидеть первые плоды нашего сотрудничества», - сказал Нурбол Сулейменов.

Стефан Трено выдающийся дзюдоист, трижды призер ЧМ, дважды был призером Олимпийских игр. Как тренер проявил себя на высоком уровне, с ним считаются в мире дзюдо как с уважаемым специалистом.

«Мы рады, что наша федерация и Комитет по спорту пригласили его. Уверен, что до Парижа-2024 мы отлично выступим на всех стартах, наберем рейтинговые очки. Сейчас стоит задача по завоеванию лицензий, по работе на качество», - отметил главный тренер.

Сейчас мужская команда проводит сбор в Алматинской области в Центре олимпийской подготовки. Они готовятся к турниру, который стартует в Баку.

«Здесь была большая индивидуальная работа над силовыми показателями, над техникой и тактикой. Тренер-консультант Стефан Трено из Франции привносит новшества в нашу подготовку. Будем прилагать все усилия, сегодня есть возможность для осмотра большого числа молодежи в дзюдо. Чувствуется конкуренция со стороны молодежи и во многих весовых категориях после чемпионата РК может быть будут рокировки», - заверил главный тренер.

Сегодня титулованный Елдос Сметов является одним из талисманов казахстанского дзюдо и его лидером. Задача тренерского штаба – подтянуть других дзюдоистов, чтобы они помогали отечественной команде по дзюдо оставаться в числе лучших команд мира.

Фото: olympic.kz







