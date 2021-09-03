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Известным британским поэтам вручили казахстанские награды

3 Сентября 2021 10:43
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Известным британским поэтам вручили казахстанские награды

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Известные британские поэты Шон О’Брайен и Джон Бернсайд награждены орденом «Достық» II степени, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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Награда была присуждена Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Казахстаном и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, а также за заслуги в продвижении на международной арене наследия великого казахского поэта, философа и просветителя Абая Кунанбайулы.

Оба поэта принимали непосредственное участие в подготовке и публикации издательством Кембриджского университета первого полного собрания сочинений Абая на английском языке. В рамках проекта, реализованного в партнерстве с ОФ «Национальное бюро переводов» (НБП), знаменитый британский поэт профессор Ш.О’Брайен работал над переводом поэзии Абая, а перевод «слов назидания» был издан в редакции известного шотландского писателя и поэта профессора Дж.Бернсайда. Англоязычное издание является частью более широкого проекта НБП по публикации произведений легендарного казахского поэта на десяти языках мира.

На церемонии вручения орденов Посол Казахстана в Великобритании Ерлан Идрисов отметил символичность вручения высоких наград в год празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан, а также подчеркнул весомый вклад профессоров Дж.Бернсайда и Ш.О’Брайена в популяризацию наследия великого Абая среди глобальной англоязычной аудитории, а также в дело взаимного сближения культур двух стран.

Профессор Шон О’Брайен – британский поэт, критик, драматург, телеведущий, писатель, редактор, бывший профессор творческого письма Ньюкаслского университета. Его награды включают премии Т.С.Элиота, «Forward Prize», премию Сомерсета Моэма и многие другие. Автор статей для «Гардиан», «Индепендент» и «Таймс».

Профессор Джон Бернсайд – шотландский поэт и писатель, профессор английского языка Сент-Эндрюсского университета. Опубликовал целый ряд сборников поэзии и прозы, является автором сценариев для телесериалов и радиопостановок. Является лауреатом премий Т.С.Элиота, «Forward Prize», премии О.Генри и множества других наград. Переводы его работ публиковались в Германии, Франции, Испании, Италии, Турции, Нидерландах, КНР, Индонезии, Хорватии, Бразилии и Аргентине.


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#МИД РК   #Великобритания   #Абай  
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