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Известные поэты и писатели возложили цветы к памятнику Абая в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
10 Августа 2020, 13:12
Известные поэты и писатели возложили цветы к памятнику Абая в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев и известные поэты и писатели возложили цветы к памятнику Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Церемония состоялась на площади Абая. В ней, помимо акима, участвовали известные литературные и общественные деятели: Олжас Сулейменов, Мурат Ауэзов, Роллан Сейсенбаев, Бахытжан Канапьянов и другие.

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Абай - казахский поэт, композитор, просветитель, мыслитель, общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы и ее первый классик, реформатор культуры в духе сближения с европейской культурой на основе просвещенного ислама.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев с участием государственных и общественных деятелей торжественно возложил цветы к памятнику Абая в столице.

Напомним, 30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы». 21 января в Нур-Султане состоялось празднование по случаю 175-летия Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Постановлением Правительства Республики Казахстан 10 августа объявлено Днем Абая и внесено в календарь праздничных дней.


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