Известные кюйши выступили на фестивале в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Доме дружбы Караганды прошёл областной фестиваль по шертпе-кюй и жыр-терме «Сарқылмас қазына». Музыкальный праздник организовали по программе «Рухани жаңғыру» в рамках культурно-просветительского проекта Ассамблеи народа Казахстана «Қазақтану», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инициаторами фестиваля выступили областная Ассамблея народа Казахстана и творческие центры при Доме дружбы «Арқа-айтыс мектебі» и «Күй керуен». Его цель – популяризация казахского народного творчества. К участию пригласили известных в регионе и стране кюйши, жырши и термеши.

«Этот фестиваль мы проводим в преддверии великого национального праздника Дня Независимости Республики Казахстан. Мы стараемся сделать Дом Дружбы центром мира и согласия, гражданских инициатив. Активно участвуем в реализации программы «Рухани жаңғыру». В этом году создали школы акынов-импровизаторов, домбристов. Фестиваль стал продолжением этой работы. Недаром говорят: «Звучание домбры – биение твоего сердца». История нашего народа вплетена в искусство, через произведения мы слышим голос наших предков», - сказал Ерлан Құсайын, директор КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима Карагандинской области.





Своё мастерство показали молодые акыны – лауреаты республиканских и международных конкурсов, в числе которых воспитанники творческих центров Дома Дружбы. Самый юный участник фестиваля – 11-классник Абзал Мақаш – в начале декабря удостоился приза международного айтыса, посвящённого 120-летию Каныша Сатпаева и приуроченного к Году молодёжи.

Зрители смогли насладиться мелодией разных народных инструментов – домбры, кобыза и жетыгена.





В финале акыны устроили битву импровизаций «Құлманбет айтыс». Кульминацией фестиваля стало уникальное зрелище – кюй-тартыс (соревнование домбристов). Это древняя традиция, пользовавшаяся популярностью на больших торжествах и тоях. Смысл состязания заключается в том, чтобы соперник мог подхватить и продолжить неизвестную ему мелодию в манере предыдущего кюйши.

Сюиту кюев исполнили домбристы Канат Бакраев, Кайрат Омаров, Темирлан Кубат.





«Традиции народа священны, и очень важно их сохранять и передавать из поколения в поколение. Замечательно, что этот фестиваль собрал исполнителей разного возраста, разных школ и манер. Молодёжь продолжает и развивает национальное искусство. Я думаю, мы смогли показать зрителям красоту народной музыки», - поделилась Меруеш Башай, заслуженная артистка Монголии и деятель культуры Казахстана.

Участникам фестиваля вручили благодарственные письма. Центру «Арқа-айтыс мектебі» досталась в подарок ретро-пластинка со сборником кюев и жыр-терме.



