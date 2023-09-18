Известны дальнейшие планы Елены Рыбакиной

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) заявилась на турнир в Чжэнчжоу (Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Это турнир серии WTA 500, и он пройдет с 9 по 15 октября. В этом году Zhengzhou Open впервые появился в календаре WTA после четырехлетнего перерыва. Из топ-10, помимо Рыбакиной, выступят чешские теннисистки Маркета Вондроушова (6-е место) и Каролина Мухова (8-е место), туниска Онс Жабер (7-е место), гречанка Мария Саккари (9-е место) и француженка Каролин Гарсия (10-е место).

Последним турниром Елены Рыбакиной был US Open, где она вылетела в третьем круге.