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    06:31, 18 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Известны дальнейшие планы Елены Рыбакиной

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    Фото: ktf.kz
    Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) заявилась на турнир в Чжэнчжоу (Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Это турнир серии WTA 500, и он пройдет с 9 по 15 октября. В этом году Zhengzhou Open впервые появился в календаре WTA после четырехлетнего перерыва. Из топ-10, помимо Рыбакиной, выступят чешские теннисистки Маркета Вондроушова (6-е место) и Каролина Мухова (8-е место), туниска Онс Жабер (7-е место), гречанка Мария Саккари (9-е место) и француженка Каролин Гарсия (10-е место).

    Последним турниром Елены Рыбакиной был US Open, где она вылетела в третьем круге.


    Теги:
    Рыбакина Елена Спорт Теннис для mail.ru
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