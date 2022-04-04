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    16:21, 04 Апрель 2022 | GMT +6

    Известного врача застрелили из охотничьего ружья в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -В Алматы их охотничьего ружья был застрелен известный врач- гастроэнтеролог, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции Алматы информацию подтвердили.

    «В Алматы сегодня застрелили мужчину. Жертвой преступления стал врач одной из медицинских организаций города. Убитый - врач-гастроэнтеролог Юрий Шумков»,-сообщили в ведомстве.

    По одной из рабочих версий полиции, преступление мог совершить его пациент, сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

    Фото: gastroenterologii-too-med.obiz.ru
    Теги:
    МВД РК Здравоохранение Борьба с преступностью Алматы Правоохранительные органы
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