Известного врача застрелили из охотничьего ружья в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -В Алматы их охотничьего ружья был застрелен известный врач- гастроэнтеролог, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Алматы информацию подтвердили.

«В Алматы сегодня застрелили мужчину. Жертвой преступления стал врач одной из медицинских организаций города. Убитый - врач-гастроэнтеролог Юрий Шумков»,-сообщили в ведомстве.

По одной из рабочих версий полиции, преступление мог совершить его пациент, сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

Фото: gastroenterologii-too-med.obiz.ru