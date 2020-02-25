Известного психолога жестоко избили в Алматы: виновного осудили на три года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы завершено уголовное дело по факту избиения известного психолога Светланы Божко во дворе ее собственного дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Турксибском районном суде города Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении М. Сабырбаева за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных пунктом вторым части третьей статьи «Хулиганство» и пунктом пятым части второй статьи «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Судом установлено, что М. Сабырбаев в июле 2019 года во дворе дома потерпевшей беспричинно из хулиганских побуждений нанес телесные повреждения последней.

Приговором суда М. Сабырбаев признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, и ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Исковые требования потерпевшей о взыскании материального ущерба и морального вреда удовлетворены частично, в пользу потерпевшей взыскано 2 961 000 тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Светлану Божко избили кастетом 20 июля 2019 года. Она заезжала на авто во двор своего дома, когда на нее напал неизвестный ей мужчина. Мужчина молча нанес удары кастетом в лобовую полость. Спасла Светлану соседка, которая поспешила на крики о помощи и спугнула нападавшего.