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    19:45, 25 Март 2021 | GMT +6

    Известного певца застали на тое во время карантина в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанского певца Кайрата Нуртаса поймали на тое во время карантина в Алматы. Видео с его участием в Facebook опубликовал заместитель председателя республиканской специальной мониторинговой группы при Агентстве РК по противодействию коррупции Рафаэль Гасанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Более двух часов мы пытались выяснить, есть ли гости в заведении «Laureate», оказалось, ждали не напрасно, более 100 человек было установлено в ресторане, конечно, не обошлось без драк, вообще все зафиксировано и запечатлено в видеосюжете», - написал Рафаэль Гасанов.

    Позже Кайрат Нуртас в своем Instagram прокомментировал данное видео.

    Он пояснил, что находится в Алматы и вчера был на дне рождения у дяди. «Возможно, хотели именно меня поймать, не знаю... Но Бог есть, пусть все будет хорошо», - сказал артист в «сториз» в своем аккаунте в Instagram.


    Теги:
    Закон и право Происшествия, ЧС Главная Общество Алматы Происшествия
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