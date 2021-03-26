Известного певца застали на тое во время карантина в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанского певца Кайрата Нуртаса поймали на тое во время карантина в Алматы. Видео с его участием в Facebook опубликовал заместитель председателя республиканской специальной мониторинговой группы при Агентстве РК по противодействию коррупции Рафаэль Гасанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Более двух часов мы пытались выяснить, есть ли гости в заведении «Laureate», оказалось, ждали не напрасно, более 100 человек было установлено в ресторане, конечно, не обошлось без драк, вообще все зафиксировано и запечатлено в видеосюжете», - написал Рафаэль Гасанов.

Позже Кайрат Нуртас в своем Instagram прокомментировал данное видео.

Он пояснил, что находится в Алматы и вчера был на дне рождения у дяди. «Возможно, хотели именно меня поймать, не знаю... Но Бог есть, пусть все будет хорошо», - сказал артист в «сториз» в своем аккаунте в Instagram.