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    10:11, 21 Август 2024 | GMT +6

    Известного казахстанского боксера обвинили в изнасиловании

    Боксер Жанкош Тураров сделал громкое заявление и поделился планами
    Фото: личный архив Жанкоша Турарова

    В соцсетях появилась информация об изнасиловании 28-летней девушки в одной из квартир Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сообщается, что потерпевшая обратилась в полицию Ауэзовского района города. Заявление об изнасиловании она якобы составила на известного казахстанского боксера - чемпиона мира по боксу по версии IBO в первом полусреднем весе Жанкоша Турарова. 

    По данным департамента полиции Алматы, в связи с поступившим заявлением Управлением полиции Ауэзовского района возбуждено уголовное дело.

    - Назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время продолжается расследование для установления всех обстоятельств происшествия, - прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции города.

    Теги:
    МВД РК Полиция Бокс Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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