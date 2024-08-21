Известного казахстанского боксера обвинили в изнасиловании

В соцсетях появилась информация об изнасиловании 28-летней девушки в одной из квартир Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сообщается, что потерпевшая обратилась в полицию Ауэзовского района города. Заявление об изнасиловании она якобы составила на известного казахстанского боксера - чемпиона мира по боксу по версии IBO в первом полусреднем весе Жанкоша Турарова.

По данным департамента полиции Алматы, в связи с поступившим заявлением Управлением полиции Ауэзовского района возбуждено уголовное дело.