Известное радио Вьетнама посвятит выпуск Димашу Кудайбергену

В выпуске будет рассмотрен путь артиста: от дебюта на китайском шоу Singer 2017 с композицией SOS d’un terrien en détresse до международной карьеры, охватывающей различные музыкальные жанры (от классики до современной эстрады). Программа также отмечает его выступления на нескольких языках, включая казахский, русский, английский, французский и китайский.

В эфире прозвучат две композиции в исполнении Димаша: SOS d’un terrien en détresse и Love of Tired Swans.

Отдельный сегмент выпуска будет посвящен вьетнамскому фан-клубу Димаша, созданному в 2017 году, который поддерживает интерес к творчеству артиста, организовывает встречи, выпускает контент на нескольких языках и координирует инициативы, направленные на продвижение его культурной миссии.

Фото: DimashNews

В программе также будут представлены воспоминания поклонников, посетивших концерты Димаша за рубежом (в том числе в Казахстане), а также материалы о взаимодействии фан-клуба с артистом через публичные события и онлайн-форматы.

Эфир программы «Idols Talk: Deep» состоится 2 июля 2025 года на канале VOV3 (Голос Вьетнама) в 8:30, 15:30 и 19:30 по вьетнамскому времени.

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген выступил на закрытии Шанхайского международного кинофестиваля.