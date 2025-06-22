РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:25, 22 Июнь 2025 | GMT +5

    Димаш Кудайберген выступил на закрытии Шанхайского международного кинофестиваля

    21 июня в Китае прошла церемония закрытия 27th Shanghai International Film Festival (27-го Шанхайского международного кинофестиваля), передает агентство Kazinform со ссылкой на dimashnews.

    Димаш Кудайберген
    Фото: dimashnews.com

    Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген представил на мероприятии одно из самых известных классических произведений — песню «Hymne à l’amour», получившую широкую известность в исполнении Эдит Пиаф.

    Димаш исполнил гимн любви на китайском, английском и французском языках, проведя между строчек теплые нити от сердца к сердцу, соединив порыв юношеских чувств с мудростью времен.

    Совпадая со 130-летием со дня рождения мирового кинематографа и 120-летием со дня рождения китайского кино, родина китайского кино – Шанхай приветствовал на берегах реки Хаунпу более 100 кинематографистов со всего мира.

    Около 50 кинотеатров Шанхая и окружающего региона демонстрировали 400 фильмов-участников из 71 страны. За премию «Золотой кубок» боролись картины в пяти категориях: «Основной конкурс», «Азиатские новички», «Документальный фильм», «Анимация» и «Короткометражный фильм».

    Ранее Димаш Кудайберген выступил на мероприятиях саммита «Центральная Азия — Китай».

    Теги:
    Культура Китай Димаш Кудайберген Видео Музыка
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
    Сейчас читают