Димаш Кудайберген выступил на закрытии Шанхайского международного кинофестиваля

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген представил на мероприятии одно из самых известных классических произведений — песню «Hymne à l’amour», получившую широкую известность в исполнении Эдит Пиаф.

Димаш исполнил гимн любви на китайском, английском и французском языках, проведя между строчек теплые нити от сердца к сердцу, соединив порыв юношеских чувств с мудростью времен.

Совпадая со 130-летием со дня рождения мирового кинематографа и 120-летием со дня рождения китайского кино, родина китайского кино – Шанхай приветствовал на берегах реки Хаунпу более 100 кинематографистов со всего мира.

Около 50 кинотеатров Шанхая и окружающего региона демонстрировали 400 фильмов-участников из 71 страны. За премию «Золотой кубок» боролись картины в пяти категориях: «Основной конкурс», «Азиатские новички», «Документальный фильм», «Анимация» и «Короткометражный фильм».

Ранее Димаш Кудайберген выступил на мероприятиях саммита «Центральная Азия — Китай».