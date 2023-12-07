Известный кинорежиссер Сергей Дворцевой снимет историко- приключенческий фильм о средневековом Туркестане

Сегодня в Шымкенте состоялась пресс-конференция казахстанско-российского режиссера, уроженца Шымкента Сергея Дворцевого, посвященная его новому международному кинопроекту. Историко-приключенческая драма расскажет о том, как создавалась одна самых знаменитых исторических реликвий Южного Казахстана — легендарный тай-казан, отлитый по приказу эмира Тимура и до сих пор хранящийся в мавзолее Ходжи Ахмета Ясави, передает агенство Kazinform.

Известный во всем мире кинематографист выступит в новом кинопроекте в качестве автора идеи, сценариста, режиссера и продюсера. На пресс-конференции кинорежиссер рассказал об истории зарождения идеи, планах и нынешней стадии работы над кинопроектом.

— Это будет уникальное произведение мирового уровня о средневековом Туркестане, международный мегакинопроект, который, я уверен, останется в истории кинематографа, — поделился Сергей Дворцевой.

Сюжет полнометражного художественного фильма продолжительностью более двух часов пока держится в секрете. Известно лишь, что главными персонажами в нем будет знаменитый среднеазиатский правитель и полководец эмир Тимур и мастер, создавший тай-казан.

— Фильм будет основан на исторических фактах. Был конкретный мастер, имя которого есть на тай-казане, известен факт, что тай-казан заказал Тамерлан и есть точные даты, когда тай-казан создавался. И все эти исторические факты для меня важны, потому что я не хочу делать просто очередную историческую картину. Я хочу снять фильм, который будет основан на 100% известных исторических фактах, — добавил режиссер.

В новом кинопроекте планируется участие зарубежных и отечественных кинозвезд и представителей киноиндустрии. Режиссер еще не определился с исполнителями главных ролей, не сообщается пока и название историко-преключенческой драмы. Но в целом работа над кинопроектом идет уже около года.

В конце ноября Сергей Дворцевой встречался с акимом Туркестанской области Дарханом Сатыбалды. Глава Туркестанской области обещал поддержать проект, в частности, выделить средства на реализацию первого подготовительного этапа, во время которого будут проведены видеопробы персонажей, объектов будущих съемок, сняты несколько эпизодов, а также продолжится исследовательская работа.

По словам кинорежиссера, фильм будет строго опираться на исторические факты.

— Сделать его максимально достоверным помогут самые авторитетные казахстанские и зарубежные историки и археологи: академик НАН РК Бауыржан Байтанаев, заслуженный деятель искусств РК Крым Алтынбеков, российские, китайские и иранские ученые, — отметил Сергей Дворцевой.

Параллельно с творческими задачами, кинорежиссеру необходимо решить вопросы, связанные с финансированием кинопроекта. На пресс-конференции Сергей Дворцевой сообщил о том, что есть интерес со стороны зарубежных фондов и партнеров. Но, по мнению режиссера, очень важно, чтобы этот исторический фильм был снят преимущественно на казахстанские средства, потому что он станет историческим наследием Казахстана.