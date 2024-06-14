Известный бренд американских чипсов будут производить в Казахстане

Олжас Бектенов встретился с главой PepsiCo в Центральной Азии. Они обсудили проект строительства завода соленых закусок в Алматинской области, в том числе картофельных чипсов «Lays», передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК

Премьер-министр Олжас Бектенов встретился с президентом крупной транснациональной корпорации в области пищевой промышленности PepsiCo в Центральной Азии, России, Беларуси, Кавказе Давидом Манзини.

Ключевой вопрос — реализация договоренностей, достигнутых между Главой государства Касым-Жомартом Токаевым и Президентом PepsiCo Рамоном Лагуартой. Обсужден проект строительства завода соленых закусок в Алматинской области, в том числе таких как картофельные чипсы «Lays». На сегодня в полномасштабный новый завод по производству снеков уже выделены частные иностранные инвестиции на сумму $160 млн.

Локализация производства и трансфер инновационных технологий позволят перейти на новый уровень глубокой переработки казахстанской сельхозпродукции.

Фото: Правительство РК

По заявлению Правительства, ожидается, что по итогам запуска проект станет крупнейшим в Центральной Азии. Запуск завода запланирован на 2026 год, его мощность составит до 16 тысяч тонн готовой продукции в год с последующим увеличением до 21 тысячи тонн, начиная с 2027 года. Готовая продукция будет поставляться на рынок Центральной Азии и за ее пределы. На этапе строительства будет привлечено до тысячи человек, на самом проекте планируется создание около 350 квалифицированных рабочих мест.

Давид Манзини сообщил, что в ходе реализации проекта компания намерена закупать преимущественно местное сырье. Проводится работа по заключению контрактов с казахстанскими фермерами на поставку тестовых партий картофеля. В планах — закуп до 50-66 тысяч тонн картофеля в 2026–2030 годах с последующим наращиванием. С учетом технологичности процессов будет обеспечен высокий уровень передела, а новейшие передовые методы позволят соответствовать принципам экологической устойчивости. Так, отходы нового завода будут на 100% переработаны и утилизированы.

Компания заинтересована в реализации проекта в кратчайшие сроки. Созданный в Казахстане благоприятный инвестиционный климат позволяет уже сейчас прорабатывать следующие этапы развития проекта, за которыми последуют дальнейшие инвестиции PepsiCo в модернизацию завода для производства более широкого спектра продукции.

Глава Правительства Олжас Бектенов подчеркнул значимость данного проекта для развития сельского хозяйства, повышения доходов казахстанских аграриев и укрепления экономики в целом, так как подобные масштабные инвестиционные инициативы отвечают целям, поставленным Президентом страны по диверсификации экономики. Наряду с важностью проекта для пищевой промышленности и АПК строительство завода окажет мультипликативный эффект на смежные отрасли: транспорт, логистику, упаковку и переработку сельхозпродукции.

— США является одним из важнейших инвестиционных партнеров Казахстана. Казахстан заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с такими стратегическими инвесторами, как PepsiCo. Мы привержены соблюдению обязательств по защите инвестиций и готовы оказывать необходимую поддержку, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Фото: Правительство РК

Завод включен в пул приоритетных инвестиционных проектов, которые находятся на особом контроле Правительства. Всего по итогам первого квартала текущего года, пул состоит из 704 проектов стоимостью 32 трлн тенге с созданием 122,5 тысячи рабочих мест.

PepsiCo — американская корпорация в сфере пищевой промышленности, производитель безалкогольных напитков и других продуктов питания. США является одним из важнейших инвестиционных партнеров Казахстана. За последние два десятилетия американский бизнес инвестировал в экономику Казахстана свыше $53 млрд. В РК в различных секторах успешно работают такие мировые гиганты, как Chevron, ExxonMobil, Pfizer, General Electric, Wabtec и другие.