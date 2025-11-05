Известных казахстанских артистов оштрафовали за нелегальные розыгрыши в соцсетях

С начала 2025 года к административной ответственности привлекли 89 человек по части 6 статьи 445-1 КоАП РК — проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи.

Штрафы до 1,1 млн тенге получили инфлюенсеры с многомиллионной аудиторией:

Актёр Рамазан Амантай (@Ramantay, 788 тысяч подписчиков) — штраф 100 МРП / 393 200 тг

Певица и продюсер Молдир Мукан (@Moldir.mt, 2,3 млн подписчиков) — штраф 150 МРП / 589 800 тг

Певица, блогер Мереке Калбаева (@merekusha.k, 1,3 млн подписчиков) — штраф 150 МРП / 589 800 тг

В списке оказалась и супружеская пара блогеров Нурбек Нуртаза (@justking31, 7,4 млн подписчиков) и Амина Нуртаза (@aminaxo26, 6,5 млн подписчиков). Их оштрафовали на 300 МРП (1 179 600 тг) и 210 МРП (825 720 тг) соответственно. Напомним, 19 сентября их привлекли к ответственности за розыгрыш двухэтажного дома в Алматы. Для участия пользователям пердлагали оплатить 29 990 тенге за обучающие курсы.

В числе нарушителей были и коммерческие аккаунты — магазины посуды, штор и другие, которые проводили розыгрыши среди клиентов.

В Комитете пояснили, что нелегальные лотереи выявляют через мониторинг соцсетей и по обращениям граждан. С частью нарушителей провели разъяснительные встречи.

Комитет напомнил, что при согласии с постановлением нарушитель оплачивает штраф, в противном случае дело рассматривают в суде.

Согласно статье 445-1 КоАП, штраф за незаконную лотерею составляет 100 МРП для физлиц и 300 МРП для ИП. Повторное нарушение в течение года увеличивает штраф до 200 МРП для физлиц и 750 МРП для ИП с конфискацией дохода.

Ранее Агентство РК по финансовому мониторингу направило материалы в отношении казахстанского блогера Нуртазы Нурбека (Justking31) в уполномоченные органы, чтобы установить сколько блогеры заработали в результате незаконного розыгрыша.

Также с начала 2025 года АФМ установил 34 блогера, причастных к рекламе азартных онлайн-игр.



