Известные международные юрфирмы намерены открыть свои офисы в Казахстане

Известные международные юрфирмы изъявили намерение открыть свои офисы в Казахстане Министерство юстиции ориентирует клиентские юридические фирмы к локализации офисов и открытию представительств на территории РК . Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Как вы знаете, Министерством юстиции взят курс на постепенное расширение практики вовлечения местных юристов к работе по представлению и защите интересов государства в иностранных судебных, арбитражных и иных разбирательствах, — сказал Талгат Уали.

Официальный представитель ведомства напомнил, что в январе текущего года под председательством министра юстиции Азамата Ескараева прошла первая международная практическая конференция, по вопросам представления и защиты интересов Правительства Республики Казахстан за рубежом, посвященная обсуждению возможностей использования потенциала казахстанских юридических фирм по названной тематике.

— По итогам проведенной Конференции среди ряда международных и отечественных фирм в качестве консультанта Правительства РК по одному из текущих споров была привлечена казахстанская юридическая фирма «Grata International». Министерство юстиции ориентирует клиентские юридические фирмы к локализации офисов и открытию представительств на территории РК в целях создания условий для привлечения местных кадров, тесным взаимодействием с иностранными коллегами, снижения представительских и логистических расходов, — подчеркнул Талгат Уали.

По его словам, в поддержку данной инициативы Министерства юстиции, известные международные юридические фирмы, занимающие топовые позиции в авторитетных рейтингах, имеющие богатый опыт в представлении интересов страны в различных спорах, изъявили намерение открыть свои офисы в Казахстане.