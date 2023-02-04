Известная фигуристка Элизабет Турсынбаева стала кандидатом в депутаты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинский городской филиал партии «AMANAT» выдвинул кандидатов в городской маслихат по партийному списку и одномандатным избирательным округам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Партийный список кандидатов в депутаты маслихата Алматы состоит из 63 человек, а в маслихат по одномандатным округам 21 человек. В него вошли представители всех социальных и профессиональных сфер.

Так, в партийный список включены известные лица мегаполиса, которые внесли большой вклад не только в развитие города, но и представляют страну на мировой арене. Среди них 23-летняя казахстанская фигуристка, заслуженный мастер спорта РК, серебряный призер чемпионата мира Элизабет Турсынбаева, которая стала самым юным кандидатом, первая чемпионка мира среди женщин в Казахстане, женский международный гроссмейстер и мужской международный мастер Жансая Абдумалик.

В число кандидатов также включены предприниматели, участники различных проектов, направленных на развитие города Бекнұр Несіпбаев, Досбол Жылкыбаев, актриса Ольга Спирина, блогер, продюсер художественных фильмов и программ Алмас Сағынұлы, журналист Махаббат Исенова и защитники прав инвалидов Улан Инкарбеков, Богдан Джепка.

«В целом, при формировании партийного списка учитывались гендерная принадлежность и возрастной ценз, соблюдена квота для женщин и молодежи до 35 лет. Так, доля женщин составляет 42,9 %, молодежи до 35 лет – 36,5 %. Средний возраст кандидатов – 41 год. Кроме того, учитывая лидерство Алматы по количеству представителей субъектов малого и среднего бизнеса, порядка 35 % кандидатов в списке являются представителями бизнес-структур», - сообщили в пресс-службе Алматинского городского филиала партии.

На внеочередной конференции с учетом всех предложений и наказов утвержден проект предвыборной программы партии по Алматы, состоящий из пяти целей на последующие пять лет. Кроме того, был определен список делегатов от города для участия на внеочередном XXV съезде партии «AMANAT».

Фото: prosports.kz