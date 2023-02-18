Известен победитель Гранд-финала Tartyl Fest в категории до 65 кг

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Айбат Капанов победил в Гранд-финале Tartyl Fest, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спортсмен из Костаная стал лучшим в группе от 18 до 30 лет и до 65 кг, подтянувшись 46 раз.

Айбат Капанов стал третьим финалистом Tartyl Fest. Ранее уже определились два победителя Гранд-финала Tartyl Fest: в первой группе до 18 лет и до 55 кг лучшим стал 11-летний школьник из Усть-Каменогорска Мансур Уалиев, в группе до 18 лет и до 70 кг лучший результат показал спортсмен из Семея Ильяс Мукушев.

Сегодня в Астане стартовал Гранд-финал республиканского турнира по подтягиванию на турнике Tartyl Fest. В Гранд-финале принимают участие 170 спортсменов, добившихся наилучших результатов в ходе региональных отборочных соревнований.

Общий призовой фонд Гранд-финала – 54 млн тенге. Победитель Гранд-финала получит 3 млн тенге, призовые за второе место составят 2 млн тенге, за третье – 1 млн тенге. Кроме этого, чемпионы Гранд-финала смогут представить Казахстан на чемпионате мира по Street Workout.

Трансляцию соревнований можно посмотреть на телеканале Jibek Joly.