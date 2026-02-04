Извержение одного из самых активных грязевых вулканов произошло в Азербайджане

В Гобустанском геологическом районе Азербайджана произошло мощное извержение грязевого вулкана Дурандаг — одного из наиболее активных вулканов страны. На поверхность земли было выброшено значительное количество грязевой массы.

После инцидента специалисты Института геологии и геофизики совместно с представителями Министерства экологии и природных ресурсов провели оценку последствий. Несмотря на кратковременный характер извержения, в центральной части вулкана продолжается интенсивное горение природных газов. Это привело к возгораниям на восточном склоне вулканической структуры и на прилегающих участках растительности.

Фото: Национальная академия наук Азербайджана

Согласно предварительным данным, средняя толщина слоя выброшенной грязи составила около 0,9 метра. Площадь распространения грязевого потока достигла примерно 14 гектаров, а общий объем выбросов оценивается в 126 тысяч кубических метров. Извержение также сопровождалось значительными деформациями земной поверхности, на границах зоны грязевого потока зафиксированы многочисленные радиальные трещины протяженностью до нескольких километров.

Текущее извержение стало седьмым пароксизмальным эпизодом в истории вулкана Дурандаг. Ранее его активность фиксировалась в 1960, 1968, 1986, 2001, 2004 и 2016 годах.

В настоящее время на вулкане продолжаются научные наблюдения и лабораторные исследования образцов пород, вынесенных на поверхность в результате извержения. Полученные данные будут использованы для оценки вулканических рисков и дальнейшего мониторинга региона.

В апреле прошлого года очевидцы засняли извержение грязевого вулкана в Мьянме, начавшееся после землетрясения в этом районе.



