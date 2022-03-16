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    11:51, 16 Март 2022 | GMT +6

    ИЗУЧИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ УЖЕСТОЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ЗА НАСИЛИЕ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ ПОРУЧИЛ ПРЕЗИДЕНТ РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть возможность ужесточения наказания за насилие женщин и детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня участились обращения граждан и общественников по поводу необходимости ужесточения наказания за насилие в отношении женщин и детей. Поручаю Генеральной прокуратуре всесторонне изучить данный вопрос и решить эту проблему», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.

    Ранее Президент заверил, что виновники январских событий будут наказаны.

    «Во время событий трагического января и последующего режима ЧП за различные правонарушения были задержаны около двух тысяч человек. Тогда мною было дано указание Генпрокуратуре установить степень их вины и в случае отсутствия отягчающих обстоятельств смягчить наказание задержанным лицам», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.


    Теги:
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