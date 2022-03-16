ИЗУЧИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ УЖЕСТОЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ЗА НАСИЛИЕ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ ПОРУЧИЛ ПРЕЗИДЕНТ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть возможность ужесточения наказания за насилие женщин и детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня участились обращения граждан и общественников по поводу необходимости ужесточения наказания за насилие в отношении женщин и детей. Поручаю Генеральной прокуратуре всесторонне изучить данный вопрос и решить эту проблему», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.

Ранее Президент заверил, что виновники январских событий будут наказаны.

«Во время событий трагического января и последующего режима ЧП за различные правонарушения были задержаны около двух тысяч человек. Тогда мною было дано указание Генпрокуратуре установить степень их вины и в случае отсутствия отягчающих обстоятельств смягчить наказание задержанным лицам», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.