Изучить возможность проведения IPO «КазТрансГаз» поручил Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «КазТрансГаз» станет национальной газовой компанией и будет осуществлять деятельность по всей цепочке от геологоразведки до реализации конечной продукции. В случае успешной реализации концепции вертикально интегрированной газовой компании Правительству совместно с «Самрук-Казына» предстоит изучить возможность проведения IPO «КазТрансГаз» уже в 2022 году, в том числе и через народное IPO. Об этом Президент РК сказал в ходе совещания по вопросам развития газовой отрасли, прошедшего в режиме видеоконференцсвязи, передает МИА «Казинформ».

Президент подчеркнул, что считает предложение «Самрук-Казына» по передаче «КазТрансГазу» приоритетного права недропользования на новые месторождения правильным.

– В то же время Правительство должно внимательно рассмотреть все аспекты и условия предоставления такого права. Крайне важно не монополизировать доступ к газовым месторождениям. Правительство должно создать условия для самостоятельной разведки и разработки газовых месторождений независимыми инвесторами. В случае успешной реализации концепции вертикально интегрированной газовой компании Правительству совместно с «Самрук-Казына» предстоит изучить возможность проведения IPO «КазТрансГаз» уже в 2022 году, в том числе и через народное IPO. Это существенно оживит финансовый рынок и даст возможность гражданам обладать частью газового достояния страны, – заявил Президент.