Изучать казахский язык по инновационной методике начали в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау теперь все желающие могут овладеть казахским языком по инновационной методике. Языковой клуб «Тілдесейік, достар!» провел первое занятие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в управлении внутренней политики, основная идея клуба – изучение казахского языка не с помощью педагогов, а в неформальном кругу друзей и знакомых. Знающий помогает начинающему не дидактическими материалами, а простым общением и искренним желанием помочь.

По словам преподавателя областного учебно-методического центра по развитию языков Мадины Кокеновой, количество желающих изучать казахский язык растет с каждым днем.

«Особенность нашего клуба – овладение языком без всякой грамматики, только через общение. Развитие произношения и аудирования с просмотром различных видеороликов. Занятия проводятся на бесплатной основе как в групповой, так и в индивидуальной форме. Главное - желание обучаемых», - поделилась М. Кокенова.

Помимо общения слушателей знакомят с древними традициями и обычаями казахов, учат составлению небольших диалогов и выполнению языковых упражнений.

Участникам не мешает и разница в возрасте - самому пожилому члену клуба 63 года, самому младшему - 15 лет.

«Узнала про курсы через социальные сети. Я бабушка продвинутая и хочу знать казахский язык, чтобы могла своих внуков обучать. Мне очень понравилось, буду постоянно ходить», - отметила 62-летняя жительница областного центра Галия Боскина.

Инициатором курсов является областное управление внутренней политики в рамках исполнения государственной программы реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020-2025 годы.

Как сообщалось ранее, ряд проектов по продвижению казахского языка реализуют в республике, среди которых первый в Казахстане бесплатный онлайн-портал Soyle.kz, бесплатные приложения, переводы на казахский язык мультфильмов TiJi и Nickelodeon, а также комиксов, книг, кинофильмов. Казахский язык появился на платформе Microsoft Translator.